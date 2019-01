Insulti dai genitori a giocatori 13enni | tecnico ferma la gara e perde

Fischi e Insulti dai genitori : l'allenatore sospende la partita di basket : Domenica, a Carpenedolo, paese della Bassa Bresciana, due squadre di ragazzini del 2005, 13 anni, stanno giocando una partita del campionato Under 13 di basket. Nella palestra della scuola media l'Amico basket Carpenedolo sfida la Negrini pallacanestro Quintello 1996. A fare da giudice di gara un ragazzino, coetaneo dei giocatori, che da appena due mesi ha completato il corso da arbitro.Ma, appena dopo il Fischio iniziale, dalle gradinate ...

Chiara Ferragni e Fedez - la foto sconcia : "Quando Leone dorme dai nonni". Là sotto... valanga di Insulti : “Quando il topino non c’è i gatti ballano”. È polemica per la foto "hot"di Chiara Ferragni e Fedez sotto la quale il cantante ha scritto: “Quando Leone dorme dai nonni…". La foto pubblicata dal rapper su Instagram ha creato un’ondata di commenti negativi, alcuni molto pesanti. L’immagine ritrae il r

Beppe Grillo - Insulti dai no-vax dopo la firma del patto per la scienza : Bufera di critiche e insulti su Facebook contro Beppe Grillo , appena un'ora dopo la sua firma, assieme a Matteo Renzi, del 'patto per la scienza' proposto dall'immunologo Roberto Burioni. Un testo ...

Beppe Grillo - Insulti dai 'no-vax' : E ancora: 'la scienza non ha bisogno di patti, ha bisogno di libertà. Non è un atto di fede. Siete vergognosi'. Quindi: 'E pensare che una volta eri il mio mito. Dalle stelle alle stalle. addio Beppe!...

Grillo firma il Patto per la scienza : pioggia di Insulti dai No vax : Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha annunciato su Facebook di aver sottoscritto il Patto Trasversale per la scienza , promosso dal virologo Roberto Burioni . E subito gli elettori si sono ...

Pisa - caos e Insulti in Consiglio comunale : “Vergognati - studia”. E l’assessore infuriato viene calmato dai colleghi : L’approvazione del bilancio da parte del Comune di Pisa aveva già fatto discutere per le discriminazioni contenute nel testo nei confronti degli stranieri, penalizzati nell’assegnazione di case popolari, nel’accesso al nido e nelle donazioni. Durante la seduta del Consiglio comunale, proprio mentre si votavano gli emendamenti al documento, è scoppiata la bagarre dopo che ha preso la parola l’assessore ...

Chiara Ferragni nuda su Instagram : Insulti dai fan : Jeans strappati e seno nudo, coperto solo dalle mani. L'ultima foto pubblicata su Instagram da Chiara Ferragni non è passata inosservata. L'influencer si è mostrata senza veli ai suoi 15milioni di fan con uno scatto che ha creato subito non poche polemiche."Sei madre, non ti vergogni?", "Vestiti e pensa a tuo figlio!! Squallida", hanno scritti alcuni utenti sotto al post accompagnato dalla didascalia "Forever mood". I commenti si sono fatti ...

Boldrini incrocia Salvini negli studi di Sky e gli chiede di cancellare Insulti dai social : “Sei ministro - hai responsabilità” : Laura Boldrini ha diffuso sul suo profilo Facebook un video girato dietro gli studi di Sky Tg 24, in cui l’ex presidente della Camera ferma Matto Salvini (entrambi erano ospiti ma in due trasmissioni diverse), per chiedergli di cancellare alcuni insulti scritti dai suoi follower sotto la foto delle tre ragazze alla manifestazione di Milano del 16 novembre. “Come può un ministro dell’Interno esporre alla gogna mediatica tre ragazze ...