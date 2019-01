Incinta a 24 anni | il fidanzato la tradisce | per vendetta lei gli vende l’Xbox a 3 euro

Abusi sulla figlia 13enne che rimase Incinta : Modena - padre condannato a 6 anni e mezzo : Modena - Nel 2015 abusò la figlia, all'epoca di 13enne che poi rimase incinta: con questa accusa un padre quarantenne di origini ghanesi è stato condannato ieri, in primo grado, in tribunale a Modena ...

UK - Shannon racconta la sua storia : 'Abusata da papà a 6 anni - Incinta due volte' : Shannon Clifton, oggi 18enne, dopo diverso tempo ha trovato il coraggio di confessare l'incubo che è stata costretta a vivere fin da quando aveva appena sei anni. La storia proviene dall'Inghilterra, e stando ai racconti della giovane, la ragazza ha subito violenze sessuali e stupri fin da piccola dal proprio papà, Shane Ray Clifton. Le violenze in alcuni casi arrivano fino a quattro volte al giorno. Durante questi abusi, la ragazza è rimasta ...

Stuprata dal papà da quando aveva 6 anni e Incinta due volte - Shannon : “Ha distrutto la mia vita” : La storia di Shannon Clifton, oggi 18enne, abusata dal padre da quando aveva sei anni. incinta per due volte, ha portato a termine la seconda gravidanza prima della fuga con il suo aguzzino, che è stato poi arrestato. "Non saprò mai perché mio padre ha fatto quello che ha fatto, ma voglio aiutare altre vittime di abusi affinché possano trovare l'aiuto di cui hanno bisogno".Continua a leggere

Kate Middleton di nuovo Incinta - l’annuncio per i suoi 37 anni : l’indiscrezione che fa tremare la Corona : Kate Middleton è di nuovo incinta? A pochi giorni dal 37esimo compleanno della Duchessa di Cambridge il gossip non dà tregua alla Royal Family. I tabloid ne sono convinti: la moglie di William aspetta un altro figlio, il quarto per la precisione, che arriverà dopo George, Charlotte e Louis. In realtà l’indiscrezione non è una novità, visto che già qualche mese fa, i media britannici avevano dato per certa una gravidanza di Kate. Oggi però ...

Resta Incinta del padrino dopo anni di stupro - 20enne viene arrestata per sospetto aborto : Il mondo intero si è mobilitato per Imelda che ieri, dopo 18 mesi, è tornata libera. La storia di Imelda dà speranza a molte donne che si trovano nella sua stessa situazione e apre nuovamente il ...

Kate Middleton Incinta?/ I tabloid britannici convinti : è in arrivo il quarto figlio - atteso l'annuncio : Kate Middleton incinta? I tabloid britannici sono convinti: è in arrivo il quarto figlio, atteso l'annuncio ufficiale di Kensington Palace

Archeologia : ad Assuan rinvenuti i resti di una donna Incinta risalenti a 3700 anni fa : Una missione archeologica che coinvolge Università di Bologna e Università di Yale ha portato alla luce nella zona di Assuan, in Egitto, una sepoltura contenente i resti di una donna incinta, morta probabilmente durante il parto. Risalente a 3.700 anni fa, la tomba è stata rinvenuta quasi intatta in una piccola necropoli utilizzata da genti nomadi che provenivano dai deserti a sud dell’Egitto, nella regione nubiana. La scoperta di resti di ...

Salento - fermato padre-padrone : ha abusato della figlia per anni - mettendola Incinta : Una terribile storia di violenze in famiglia, andata avanti per molti anni nel più completo silenzio e che rischiava di rimanere per sempre nascosta. Ma la vittima di questa vicenda, ormai arrivata alla soglia dei 30 anni, ha avuto la forza di rifarsi una vita e di denunciare finalmente quel padre-orco che l’avrebbe stuprata sin dal 1995, quando era ancora una bambina di nemmeno sette anni. Siamo in Puglia, in un Comune del Salento, in provincia ...

Violenta figlia per 20 anni e resta Incinta : padre-orco arrestato/ Lecce - bambina nata è frutto dell'incesto : Violenta figlia per 20 anni e resta incinta: padre arrestato dopo indagine nata lo scorso agosto in seguito alla denuncia choc della 30enne.

Abusa la figlia per anni e la mette Incinta : arrestato papà-mostro : Per circa quindici anni ha Abusato sessualmente della figlia, finché non l'ha messa incinta: la ragazza, infatti, nel 2010 ha avuto una bambina dopo l'ennesima violenza sessuale subita dal padre. Il test del Dna ha confermato che la bimba nata è frutto dell'incesto.La torbida storia nel Salento, dove il papà-orco, un uomo di 52 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata e maltrattamenti in ...

Lecce - violenta la figlia per 20 anni : la ragazza resta Incinta - il padre arrestato : Un uomo di quarantadue anni residente in Puglia in un comune della provincia di Lecce è stato arrestato con l’accusa di aver violentato per 20 anni la figlia che, a seguito degli abusi, otto anni fa è rimasta incinta e ha avuto una bambina. Dopo tanti anni la donna ha trovato il coraggio di denunciare il padre.Continua a leggere

Eligia Ardita - infermiera Incinta uccisa a 35 anni : il marito Christian Leonardi condannato all'ergastolo : di Simone Pierini Christian Leonardi condannato all'ergastolo . È questa la sentenza emessa dalla Corte d'Assise del Tribunale di Siracusa nei confronti del marito di Eligia Ardita , l' infermiera ...

Gran Bretagna - stuprata e messa Incinta a 15 anni : padre ora potrà fare visita al figlio : Una notizia tanto grave quanto quasi surreale si è verificata in Gran Bretagna e riguarda, ancora una volta, il sempre più frequente fenomeno della violenza e degli abusi sui minori. In questo caso, però, è proprio il caso di dirlo, oltre al danno la beffa, perché la ragazzina quattordicenne, Sammy Woodhouse, vittima di stupro, era rimasta incinta e a quindici anni aveva messo al mondo il suo bimbo, trovando anche il coraggio di uscire allo ...

Sola e Incinta si lancia sotto un treno a Pontedera. Morta a 18 anni : Una ragazza di 18 anni è Morta lanciandosi sui binari della stazione di Pontedera investita da un convoglio in trasferimento da Pisa a Firenze. Il Tirreno, che ricostruisce la storia, scrive che la ragazza era incinta al terzo mese, e disperata si è suicidata gettandosi contro il treno in transito intorno alle 17 del 25 novembre. Il bambino era figlio di una relazione osteggiata dalla sua famiglia. Lei, di origini marocchine, era ...