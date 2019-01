Incidente sulla Fasano - Savelletri | ferite in maniera lieve 8 persone

Incidente mortale sulla Ispica Rosolini - 3 morti : Terribile Incidente stradale la notte scorsa sulla Ispica Rosolini. A scontrarsi due auto. 3 i morti, e un ferito grave a trasferito a Catania.

Incidente sulla SS 106 a Cropani - ferito in codice giallo : Cropani , Catanzaro, - Incidente stradale, questa mattina, nel comune di Cropani intorno alle 6:30, sulla SS106 alla rotatoria in ingresso al centro abitato. Una Hyundai i20 con a bordo il solo ...

Incidente sulla Scicli - Modica : Incidente stradale oggi pomeriggio sulla Scicli - Modica. Lo scontro è avvenuto, intorno alle ore 15, tra 2 auto. Sul posto la Polizia Provinciale

Incidente sulla Catania-Messina : morte tre persone/ Deceduto un poliziotto : cordoglio della regione Sicilia : Incidente sulla Catania-Messina: morte tre persone/ Deceduto un poliziotto: cordoglio della regione Sicilia per le vittime

La ricostruzione dell'odierno Incidente - avvenuto sulla A18 Catania-Messina : Secondo i componenti della Polizia Stradale, ad avere causato l'incidente avvenuto nelle prime ore della giornata odierna sull'autostrada A18 Catania-Messina, in corrispondenza dei centri abitati di ...

Incidente sulla Messina Catania : tra i morti il modicano Salvatore Caschetto : Tra le persone morte nell'Incidente avvenuto sulla A18, la Messina Catania, c' è anche un modicano. Si tratta di Salvatore Caschetto di 42 anni.

Incidente sulla Messina Catania : tra i morti il modicano Angelo Caschetto : Tra le persone morte nell'Incidente avvenuto sulla A18, la Messina Catania, c' è anche un modicano. Si tratta di Salvatore Caschetto di 42 anni.

Incidente sulla A18 : tre morti tra cui un agente della polstrada : Roma, 15 gen., askanews, - Grave Incidente sulla A18 Catania-Messina, al km 12. Tre morti, tra i quali un agente della polizia stradale, Angelo Spadaro, assistente capo della sottosezione della ...

Incidente sulla A18 - tre morti tra cui un agente della polstrada : Un gravissimo Incidente, con tre vittime, si e' verificato intorno alle 4 del mattino sull'autostrada A18 Messina-Catania all'altezza di Itala (Messina). Tra i morti anche un poliziotto, in servizio alla Polizia stradale: secondo quanto si apprende era li' per gestire un altro Incidente. Le altre due vittime sono un camionista di 42 anni e una pensionata di 80 anni. Le loro identita' non sono state rese note perche' ancora non sono stati ...

Strage sulla A18 - agenti travolti da un tir mentre intervengono su un Incidente : tre morti - uno è un poliziotto : Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A18 Catania - Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, che ha ...

Udine - bimba di 9 anni grave dopo Incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...

Incidente sulla Messina-Catania : 3 morti. Tra loro un agente della polstrada : Il poliziotto travolto mentre prestava soccorso per un precedente Incidente. Altre due persone ferite

Incidente sulla A18 - tir travolge due agenti. Ci sono morti e feriti : Il camion è arrivato e ha travolto le auto che si trovavano in coda per un altro Incidente sono rimaste uccise tre persone tra cui un agente di polizia che si trovava in servizio.L'olio sarebbe all'origine del gravissimo Incidente avvenuto sulla A18 all'altezza di Itala direzione Messina dove ci sono gli imbarchi per la Calabria. Un tir intorno alle due della mattina scorsa avrebbe perso olio sul manto stradale e avrebbe invaso l'altra ...

Catania-Messina - agenti travolti da un tir mentre intervengono su un Incidente : strage sulla A18. Tre morti - uno è un poliziotto : Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A18 Catania - Messina, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea,...