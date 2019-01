umbriajournal

: Incidente autobus e guasto contatori gas, famiglie dormiranno in hotel - umbriajournal_ : Incidente autobus e guasto contatori gas, famiglie dormiranno in hotel - TerniToday : Incidente a Terni, autobus centra il muro di un'abitazione - doctorhoover : RT @ultimenotizie: Due autobus per il trasporto passeggeri si sono scontrati frontalmente ieri nella #Bolivia meridionale causando la morte… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019)gas,inI tecnici Asm sono al lavoro e si prevede il ripristino in serata per quasi tutte le utenze tranne che per le 13della ...