Incendio a Campiglia dei Berici : fiamme in azienda pannelli plastici : Incendio a Campiglia dei Berici: fiamme in azienda pannelli plastici Non risulta nessun ferito, né persone intossicate. La nube di fumo è visibile fin da lontano. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Padova e Rovigo Parole chiave: ...