Il senatore M5S Lannutti su twitter | Le banche controllate dai Savi di Sion

Bari - la musicista Pani candidata sindaca M5s. Malumori del gruppo - il senatore Ciampolillo : ‘Scelta da pochi - regalo al Pd’ : A Bari, il Movimento 5 stelle rischia di spaccarsi in due. La ragione è la scelta della candidata a sindaco per le amministrative della prossima primavera. Solo pochi mesi fa, i grillini baresi si dicevano compatti sul nome di Gaetano Roberto Filograno, professore universitario e in passato consulente dello stesso Gianroberto Casaleggio. Alla fine però il via libera dello staff nazionale attraverso la piattaforma Rousseau (quindi previa verifica ...

Xylella - eradicato l'ulivo infetto che il senatore M5S Ciampolillo aveva eletto a residenza : "Attentato" : Il parlamentare, contrario alle eradicazioni imposte dall'Europa per fermara l'avanzata del batterio, aveva eletto l'albero come propria residenza: "La risposta delle istituzioni è stata un attentato alla Costituzione"

"La Lega fa miseramente campagna elettorale - ma la Tav non si farà" - il senatore M5S Alberto Airola contesta la piazza di Torino : La Lega in piazza con sì Tav? "Liberi di andare, il risultato non cambia: non si farà. Lo so". Il senatore M5s Alberto Airola, torinese, no-Tav per eccellenza, non lascia grandi spazi alla mediazione: "La loro è solo misera campagna elettorale. Sta di fatto che l'Alta velocità Torino-Lione ha spaccato il governo gialloverde, con i 5Stelle che vogliono fermare la grande opera e i parlamentari leghisti che invece ...

Un senatore del M5S ha presentato un ddl per legalizzare consumo - vendita e coltivazione della cannabis : Il senatore del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero ha presentato un disegno di legge per legalizzare la coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e derivati, la cui vendita e utilizzo sono tuttora illegali in Italia. La proposta, scrive

Gregorio De Falco : 'Ho appena contattato la Sea Watch'. Migranti - il senatore cacciato dal M5s sfida Salvini : 'Voglio vedere gli atti'. Gregorio De Falco , comandante e senatore appena espulso dal M5s , intervistato dalla Stampa sfida Matteo Salvini sulla chiusura dei porti: 'Ho presentato un'interrogazione, ...

Decreto Sicurezza - polemica del senatore Mantero (M5S) : 'E' stupido e incostituzionale' : Mentre continua la protesta dei sindaci contro il Decreto Sicurezza voluto dalla Lega e da Salvini, adesso si accendono alcune voci dissenzienti anche all'interno della maggioranza. Matteo Mantero, senatore del M5S e vicino alle posizioni del presidente Fico, ha affermato che questo è un Decreto 'stupido e incostituzionale'....Continua a leggere

Maurizio Buccarella - senatore ex M5s : "Non mancheranno i miei voti alla maggioranza" : "Penso di continuare a dare sostegno alla maggioranza, composta principalmente dalla forza politica che mi ha eletto". Lo assicura il senatore del gruppo misto Maurizio Buccarella, sentito dall'AdnKronos, dopo che i numeri dei giallo-verdi a Palazzo Madama si sono assottigliati, a seguito delle espulsioni tra i banchi dei pentastellati."Credo - spiega l'ex M5S - di dover dar corso a chi mi ha votato in Puglia, tra i Cinque Stelle, come ho fatto ...

Espulsioni M5S - il senatore pentastellato Ferrara contro i dissidenti : "Solo professionisti del dissenso" : Politica è non voler imporre la dittatura della minoranza ma avere una visione d'insieme. Chi preferisce essere un professionista del dissenso, chi preferisce fare la scelta più comoda è destiano, ...

M5S - 4 espulsi : c'è anche De Falco. Il senatore : 'Segno di debolezza'. Di Maio : 'Chi non sostiene il contratto è fuori' : Epurazione nel Movimento 5 stelle dopo la manovra. Il collegio dei probiviri dei 5 stelle ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. Lo ...

