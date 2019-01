Il Segreto Anticipazioni lunedì 22 gennaio 2019 | Adela scopre la provenienza delle

Il Segreto Anticipazioni : Antolina è davvero incinta oppure no? La verità : Anticipazione Il Segreto: Antolina è davvero incinta di Isaac o si tratta di un piano per restare insieme a Isaac? Antolina de Il Segreto è davvero incinta? Questo è ciò che si stanno chiedendo attualmente i telespettatori che seguono la soap spagnola. Il pubblico ha, infatti, intuito che dietro la confessione dell’ex ancella ci sia […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Antolina è davvero incinta oppure no? La verità proviene da ...

Il Segreto Anticipazioni : Antolina è incinta e Isaac sta per scoprire la verità : Maria Lima (Antolina) in Il Segreto Non c’è pace per gli abitanti di Puente Viejo. Anche questa settimana a Il Segreto non mancheranno, infatti, nuovi imprevisti e colpi di scena destinati a incrinare i già fragili equilibri della cittadina. L’appuntamento con la soap spagnola è dalla domenica al venerdì alle 16.25 su Canale5, e in prime time su Rete4 al martedì sera. Di seguito le anticipazioni degli episodi in onda dal 20 al 25 ...

Anticipazioni Il Segreto fino al 25/1 : Isaac scopre che Antolina è incinta : Il Segreto oggi, 19 gennaio, non va in onda su Canale 5 lasciando spazio, come accade ogni sabato, ad Amici di Maria De Filippi. La telenovela spagnola tornerà sulla rete ammiraglia Mediaset domani, a partire dalle ore 16:25, per il tradizionale appuntamento della domenica (come accade per Una Vita e Beautiful). Grazie agli ottimi ascolti conquistati nelle ultime settimane, risulta inoltre confermato anche l'episodio del martedì sera su Rete 4, ...

Il Segreto - Antolina è incinta : anticipazioni trame dal 20 al 25 gennaio : Le soap opera non si fermano mai e, anzi, proseguono la loro corsa sempre più velocemente: Il Segreto è tornato nel 2019 con lo stesso smalto dei cinque precedenti e adesso, tra Julieta, Prudencio, Isaac, Elsa, Antolina, Fernando e Francisca il gioco si sta finalmente facendo duro. E quindi da domenica 20 a venerdì 25 gennaio bisogna sintonizzarsi su Canale 5 alle 16.25. Di seguito tutte le anticipazioni. Il Segreto come Game of ...