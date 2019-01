Il presidente del Parlamento Europeo Tajani all' Ars

Net Insurance - il presidente del CdA è Luisa Todini : L'Assemblea degli azionisti di Net Insurance ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che in prima riunione ha attribuito le relative deleghe ai 9 membri, nominando Luisa Todini quale ...

Lega Pro - il presidente Ghirelli ha parlato del format della Serie B : “Al momento si va a 22 con i ripescaggi” : Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato del formato del prossimo campionato di Serie B “Al momento si va a 22 e si va ai ripescaggi. Se poi la B, cosa che mi sembra difficile, ci chiederà di andare al format a 20 squadre con 5 promozioni per la Lega Pro, a compimento e risarcimento del disastro di agosto, in ossequio alla firma sulle riforme data da Gravina, siamo d’accordo“. E’ quanto ...

Var in Serie B? Il presidente Balata vuole l’inserimento della tecnologia ai playoff : Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata ha chiesto a gran voce l’inserimento del Var nei playoff del torneo cadetto “Ho ascoltato con piacere le parole di Marcello Nicchi sul Var in Serie B con le quali non si chiude alla possibilità di utilizzare questo importante strumento ‘in una singola partita’. La considero una buona base per partire e iniziare a ragionare fin da quest’anno l’introduzione ...

Nasce a Marsala il secondo circolo della Lega. presidente è Fanny Montalto : 'Marsala, come la maggior parte dei territori della provincia di Trapani - dice Gelarda - sono stati quasi completamente abbandonati dalla vecchia classe politica. Ma c'è gente che nonostante le ...

La Corte Costituzionale della Repubblica Democratica del Congo ha confermato la vittoria del presidente eletto Felix Tshisekedi : La Corte Costituzionale della Repubblica Democratica del Congo ha confermato la vittoria di Felix Tshisekedi alle elezioni presidenziali dello scorso 30 dicembre. Il risultato elettorale era stato contestato inizialmente dalla Francia, dal Belgio e dalla Conferenza episcopale della Chiesa Cattolica

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio : Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato Quanto guadagnano i parlamentari e a Quanto ammonta lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa ...

Le notizie del giorno – La furia del presidente De Laurentiis : Le notizie del giorno – Nella giornata di venerdì sono state confermate le due giornate di squalifica nei confronti del difensore Koulibaly, decisione che ha fatto infuriare il presidente De Laurentiis ai microfoni de Il Mattino: “anche stavolta il sistema, inteso come organizzazione, ha dimostrato di non saper cambiare, punendo la vittima e non il carnefice. Se andiamo avanti così, il calcio rischi seriamente di implodere, di farsi ...

Due anni di Donald Trump alla Casa Bianca : un bilancio sul 2018 del presidente USA in 5 punti - Sky TG24 - : Il 20 gennaio 2017 il tycoon si insediava a Washington con la moglie Melania. In questi ultimi 12 mesi la sua presidenza è stata molto attiva: dalla pace con Pyongyang in politica estera alle elezioni ...

Serie BKT 20esima giornata pareggio a rete inviolate del Crotone che serve poco alla causa della salvezza. Le dichiarazione del presidente Vrenna : Crotone 0 Cittadella 0 Crotone (3-5-2): Cordaz, Sampirisi, Vaisanen, Marchizza, Rohden (Benali), Barberis, Molina, Firenze (Kargbo), Martella, Zanellato, Simy.

Campania - il presidente De Luca candida Napoli a sede dell'EMSA : Sostegno unanime dalla Conferenza delle Regioni alla proposta avanzata dal Presidente Vincenzo De Luca, di candidare la Campania ad ospitare il Centro regionale dell' Agenzia EMSA , European Marittim ...

Squalifica Koulibaly – Ricorso rifiutato - le motivazioni del presidente della Corte d’appello Figc : Rigettato il Ricorso di Koulibaly per le due giornate di Squalifica: il presidente della Corte d’appello Figc spiega le motivazioni della decisione “Tutta la mia solidarietà alla persona per i cori, ma serve il rispetto delle regole. Le regole non le possono cambiare i giudizi“. Lo dice Piero Sandulli, presidente della Corte d’appello della Figc, in merito alla decisione di non accogliere il Ricorso del Napoli, ...

Golf - l'ex presidente Obama vince la sfida con il campione del football Fitzgerald : sfida a colpi di birdie tra Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, e Larry Fitzgerald, star degli Arizona Cardinals, squadra di football americano della NFL. Il match, tra due grandi ...