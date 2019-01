Il personale come asset strategiso su cui investire | ecco l' esperienza di

personale Ata 2019 : ore straordinario retribuite - come funzionano : Personale Ata 2019: ore straordinario retribuite, come funzionano Ore straordinario Personale ata 2019 Le ore di straordinario effettuate dal Personale Ata vanno sempre retribuite. In alternativa è possibile sostituire la retribuzione con un riposo compensativo. A stabilirlo è il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, in particolare alle voci relative al Personale Ata e al suo orario di lavoro. Gli straordinari vanno pagati, anche ...

Uno sviluppatore annuncia un gioco basato sulla sua personale esperienza con il cancro : ecco a voi Overcome : Overcome Studios, gestito da Kabir Lal a Nuova Delhi, in India, ha annunciato il suo nuovissimo titolo chiamato Overcome che consente ai giocatori di provare le sfide che lo sviluppatore ha dovuto affrontare nella sua battaglia contro il cancro alla tenera età di 19 anni.Come riporta Dualshockers, il platform in 2D, il primo gioco degli studios, attinge dall'esperienza di Kabir, dalla diagnosi di cancro fino al trattamento che ha dovuto ...

La regina Elisabetta cerca personale e gli stipendi sono da capogiro. Ecco come candidarsi : AAA personale per Buckingham Palace cercasi. La regina Elisabetta pare stia per assumere nuovi dipendenti e le posizioni aperte sarebbero diverse. Alcune supportate da ottimi stipendi. Un sogno per...

Bialetti ricerca nuovo personale : come candidarsi alle diverse offerte di lavoro : La famosa azienda italiana produttrice di piccoli elettrodomestici ha avviato una nuova campagna di recruiting. Le offerte di lavoro della Bialetti sono rivolte a candidati con diversi livelli di esperienza professionale e riguardano capillarmente tutto il territorio nazionale. Vediamole più nel dettaglio.Continua a leggere

Facebook cerca nuovo personale in Italia : come candidarsi e i profili ricercati : E' il social network che raccoglie più utenti a livello mondiale ma non solo. Facebook è oggi una realtà lavorativa invidiabile, il sogno di tantissimi appassionati di tecnologia e nuovi media. Sarà quindi impossibile lasciarsi scappare gli annunci di lavoro che prevedono l'inserimento di nuovo personale qui in Italia.Continua a leggere

La Lindt assume nuovo personale : i profili ricercati e come candidarsi : Il suo cioccolato è uno dei più apprezzati a livello mondiale, i suoi negozi sono frequentati ogni giorno da milioni di golosi. La Lindt ha avviato la selezione di nuovo personale da impiegare presso le sue sedi; le offerte sono rivolte a diplomati e laureati, dotati perlopiù di buone capacità informatiche e conoscenza dell'inglese.Continua a leggere

Annunci di lavoro nella moda - Pinko assume nuovo personale : come candidarsi : Vi piacerebbe lavorare nel mondo della moda? Non potete allora farvi scappare le offerte di lavoro del brand italiano Pinko. Le posizioni aperte vanno dal settore vendite al graphic designer, interessando persone con diversi titoli di studio e varie sedi dell'azienda in Italia. Vediamo come candidarsi.Continua a leggere

Ivanka come Hillary : "Usò la posta personale per email governative" : New York - L'email-gate rischia di trasformarsi in un boomerang per la Casa Bianca. Durante la campagna elettorale del 2016 la questione delle email di Hillary Clinton è stata una delle armi ...