Il Napoli del futuro ha dato ad Ancelotti la prova che chiedeva

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il risultato del turn over di questi mesi La vittoria di ieri sera contro la Lazio ha un carico di significati che va al di là dei tre punti. Per tanti motivi. Per le assenze, tutte significative: mai, negli ultimi quattro anni, ilha affrontato una partita di campionato senza Allan, Koulibaly, Insigne, Hamsik. Per il gioco espresso, soprattutto nel primo tempo che la Lazio avrebbe potuto chiudere sotto di quattro gol. Per il temperamento mostrato dal, carattere che è stato elogiato e sottolineato dain conferenza stampa. Lo ha rimarcato due volte, ha parlato di generosità e sacrificio. Qualità indispensabili per una squadra che voglia raggiungere traguardi ambiziosi. Ha sintetizzato il concetto nella risposta: “Mi concilia il sonno la prestazione, oggi c’è stata cazzimma”.Il che vuole dire – siamo un po’ maliziosi – che altre volte non ...