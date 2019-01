Il Milan si scatena senza Higuain | Genoa ko

Milan - che fine ha fatto Higuain? Nella foto ufficiale della squadra non c’è : “Ha la febbre”. Sui social si scatena l’ironia : Nella foto ufficiale della squadra con il principe saudita Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, presidente dell’autorità per lo sport, ci sono tutti. Tutti, tranne Gonzalo Higuain. Lo scatto è stato pubblicato dall’account ufficiale del Milan, alla vigilia della Supercoppa contro la Juventus, che si giocherà oggi alle 18.30 in Arabia Saudita. L’assenza dell’attaccante argentino non è passata inosservata ai tifosi rossoneri che ...

Higuain nasconde la Nutella : foto scatena ironia social/ "Non ha fame di goal" - l'addio al Milan si avvicina? : Higuain nasconde la Nutella: foto scatena ironia social. "Non ha fame di goal", attaccano i tifosi del Milan. l'addio al club rossonero si avvicina?

Milan vs Inter : si scatena un derby sul mercato! : Milan ed Inter si stanno dando battaglia sul campo per il raggiungimento della Champions League, ma anche sul mercato… Hector Herrera sta per scatenare un vero e proprio derby di mercato. Stamane vi abbiamo parlato dei primi contatti del Milan con l’entourage del calciatore in scadenza nell’estate del 2019, con l’intento di portarlo in rossonero a parametro zero. Ebbene, all’Inter è venuta in mente la stessa ...

Il papà dei Rodriguez - Gustavo - ha scatenato il panico a Milano : urla e lancio di oggetti dal balcone! Leggi per saperne di più : Caffeuccio amaro per Belen. Domenica pomeriggio pare che il padre della bella conduttrice argentina, Gustavo Rodriguez, abbia terrorizzato il quartiere Brera lanciando oggetti e urlando dal balcone. I vicini e alcuni passanti hanno chiamato... L'articolo Il papà dei Rodriguez, Gustavo, ha scatenato il panico a Milano: urla e lancio di oggetti dal balcone! Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Paura sul Lecco-Milano Porta Garibaldi : banda di giovani scatena il panico - tre arresti : Mattinata di Paura sul regionale Lecco-Milano Porta Garibaldi. Venerdì 30 novembre il treno era come al solito pieno di pendolari che si recavano nel capoluogo lombardo. Presenti anche alcuni ragazzi che si erano sdraiati sui sedili, occupando da soli intere file di posti, nonostante il convoglio fosse affollato. Ad certo punto, nei pressi della stazione di Monza, un uomo di 55 anni, presente sul mezzo con la moglie, ha rimproverato la banda, ...

Calciomercato - Genoa pronto a scatenarsi : due proposte a Milan e Napoli : Calciomercato Genoa, la squadra del presidente Preziosi si rafforzerà sul mercato nel mese di gennaio come succede ad ogni annata Calciomercato, Genoa pronto a mettere a segno qualche colpo nella finestra invernale per regalare a Juric maggiori soluzioni. Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare di due nomi, già circolati in estate per il Grifone. Il primo è il già noto Bertolacci, inutilizzato dal Milan nonostante i tanti infortuni che ...

Milano Ristorazione in sciopero : il tramezzino della discordia scatena la protesta dei genitori : Il menù di emergenza proposto ai bambini ha sollevato un polverone sui social: protestano anche le educatrici

Moviola Milan-Juve - Graziano Cesari a Tiki Taka : “manca il secondo giallo a Benatia” - poi Auriemma scatena il caos : E’ in corso una nuova puntata delle trasmissione Tiki Taka, si sta analizzando la 12^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo interessanti indicazioni su Milan-Juve. Si parla della Moviola e il mancato secondo giallo nei confronti di Benatia dopo il fallo di mano di Benatia, parla l’ex arbitro Graziano Cesari: “è un errore dell’arbitro, manca il secondo giallo a Benatia e l’espulsione, era una ...