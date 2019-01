Il Milan non si ferma | rossoneri a un passo dall' accordo per Groeneveld RUMORS

Genoa-Milan - le probabili formazioni : Higuain non convocato - torna Suso : Genoa-Milan sarà la sfida dei 9 "fantasma". Da un lato Higuain , non convocato e sempre più vicino al Chelsea di Maurizio Sarri, dall'altra Piatek , ormai a un passo dai rossoneri, squalificato per la ...

Milan - Gattuso : "Higuain non mi ha deluso - resta il rispetto" : Higuain ? Non sono deluso. Si è comportato molto bene nei miei confronti. Accetto la scelta, ma il rispetto rimane. Poteva fare qualcosa di più lui e noi qualcosa in più per servirlo meglio". Rino ...

Calciomercato Milan - le ultime notizie sulle trattative rossonere : l'arrivo di Piatek - l'addio di Higuain ma non solo : l'arrivo di Lucas Paquetá , l'addio di Gonzalo Higuain in direzione Chelsea, la trattativa con il Genoa per Piatek e tanti altri movimenti per il presente e per il futuro: il Milan è sicuramente tra ...

Milan - Piatek vicinissimo : accordo raggiunto. Prandelli : “Non parlo” : Milan Piatek – Ci siamo, ancora un pò e Piatek sarà un giocatore del Milan a tutti gli effetti. Il polacco vestirà, con molta probabilità la maglia numero 9 quando Higuain sarà ufficializzato al Chelsea. Una giornata ed un incontro che ha avvicinato le parti. Un nuovo appuntamento all’orizzonte, per ritornare al calciomercato dopo il calcio giocato […] L'articolo Milan, Piatek vicinissimo: accordo raggiunto. Prandelli: ...

Compagnoni : 'Milan - Elliott ha un sacco di soldi : spenderebbe anche di più' : Maurizio Compagni, presente negli studi di Sky Sport 24, ha parlato così della situazione del Milan: 'Chiaro che sulla carta il Milan si indebolisce, Higuaín sulla carta è molto più forte di Piatek. Ma ovvio che se andiamo a pesare i rendimenti in ...

Milan : sì al Frosinone per Simic : Il Frosinone ha ricevuto un no dal Benfica per la punta Facundo Ferreyra , per la difesa tutto su Simic , il Milan ha aperto,. In uscita, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Gori è nel mirino della Cremonese.