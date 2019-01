Il film di Bertolucci | «Pericolosa tanta gratutia pornografia in prima serata»

Ultimo tango a Parigi : trama - cast e curiosità del film simbolo di Bernardo Bertolucci : Lunedì 21 gennaio, in prima serata su Rai2 dalle 21.25, va in onda la versione restaurata e non censurata di Ultimo tango a Parigi, il film manifesto di Bernardo Bertolucci datato 1972. A introdurre la visione della pellicola, un commento del direttore di rete Carlo Freccero, che aveva effettivamente annunciato al momento del suo insediamento ai veritici del canale come avesse intenzione di celebrare degnamente il ricordo del regista, scomparso ...

Ultimo tango a Parigi stasera in tv - per la prima volta in edizione integrale il film scandalo di Bertolucci : Chissà come avrebbe commentato Bernardo Bertolucci, scomparso il novembre scorso, l’arrivo dell’edizione integrale di Ultimo tango a Parigi stasera in tv, in prima serata. Un percorso lunghissimo, quello del film scandalo per antonomasia, “uno degli esempi più clamorosi di mobilitazione totale dell’opinione pubblica e dei mass media”, come ha scritto lo storico del cinema Gian Piero Brunetta. All’uscita, nel 1972-1973, fu un successo ...

I 10 migliori film di Bernardo Bertolucci - Key4biz : Avete preso nota dei I migliori film di Bernardo Bertolucci? consultate il palinsesto televisivo per scoprire quali saranno prossimamente in onda, e per altre le curiosità e novità dal mondo della ...

Clare Peploe - moglie di Bernardo Bertolucci/ 'L'ultimo film gli ha allungato la vita' - IlSussidiario.net : La moglie di Bernardo Bertolucci, Clare Peploe, ha parlato dopo la morte del grandissimo regista autore di grandi capolavori come 'Ultimo Tango a Parigi'

Stefania Sandrelli "siamo più poveri" - Paolo Taviani "il suo nuovo film" : l'ultimo saluto a Bernardo Bertolucci : Una persona unica e specialissima. Un grande maestro. Soprattutto un insostituibile amico. Il mondo del cinema e della cultura sfila nella camera ardente allestita in Campidoglio e dà l'ultimo saluto ...

Bernardo Bertolucci - camera ardente in Campidoglio/ Il ricordo di Paolo Taviani : 'Voleva fare un nuovo film' - IlSussidiario.net : Bernardo Bertolucci, camera ardente in Campidoglio per il regista morto a 77 anni. Il ricordo di Mario Martone: 'La sua lezione di libertà ci deve guidare'.

Bertolucci - il ricordo di Tornatore : «Quei film trasgressivi nel Nuovo Cinema di Bagheria» : I miei primi ricordi di Bernardo Bertolucci risalgono alla giovinezza, quando facevo il proiezionista a Bagheria, la mia città. All'epoca scoprii i suoi film che avrebbero lasciato un...

L’ultimo imperatore : trama - cast e curiosità del film da Oscar di Bernardo Bertolucci : Lunedì 26 novembre, in prima serata a partire dalle 21.00 su Cielo in occasione del rinnovo di palinsesto attuato per celebrare il ricordo di Bernardo Bertolucci nel giorno della sua morte, Cielo trasmette in prime time il film capolavoro e vincitore di nove premi Oscar L’ultimo imperatore, uscito al cinema nel 1987. Martedì 27 novembre va invece in onda su Rai3 attorno alle 15.00 (QUI tutti gli altri omaggi al maestro della ...