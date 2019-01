Il ' Diritto alla Pizza' secondo l' avvocato Pisani

Diritto alla riparazione - manca solo il voto del Parlamento Europeo. Ecco prodotti coinvolti - reperibilità dei pezzi di ricambio e chi può riceverli : La lavatrice si guasta dopo 4 anni d’uso e bisogna cambiarla perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili. È capitato a molti, presto potrebbe non accadere più. Il Consiglio dell’Unione europea sta infatti per introdurre il cosiddetto Diritto di riparazione per i grandi elettrodomestici come per esempio lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e televisori. In estrema sintesi, le aziende produttrici dovranno per legge rendere ...

Reddito di cittadinanza : 'Il Diritto alla Pensione non sarà negato a nessuno' : Il segretario federale della Lega e ministro Matteo Salvini, ha affermato, in seguito alla conferenza stampa svoltasi dopo l'approvazione e la decisione sulla divulgazione del "decretone" riguardante il Reddito di cittadinanza e la Quota 100, che a tutti verrà garantito il diritto alla Pensione. Salvini conferma: 'I fondi ci sono' Secondo il politico Matteo Salvini, si tratta di uno step di grande importanza compiuto dal Governo giallo-verde ...

Diritto alla ricostruzione di carriera sancito dal Tribunale di Torre Annunziata : Lo studio legale Santonicola ci informa sull’accoglimento da parte del Tribunale di Torre Annunziata per quanto attiene la ricostruzione di carriera dei docenti e alla valutazione integrale del servizio pre ruolo. Un insegnante di ruolo ha ottenuto il ricalcolo della retribuzione in base all’anzianità di servizio effettivamente maturata rimettiamo di seguito il comunicato pervenuto alla nostra redazione. Gentili lettori, Segnaliamo ...

Maltempo : Lagalla - garantire Diritto allo studio : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - Un invito a mettere in atto "ogni sforzo" per garantire "il diritto allo studio". L'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla ha inviato una nota ai presidenti delle città metropolitane, ai commissari dei liberi consorzi e ai sindaci della Sicilia dopo le dive

La provocazione di De Magistris : a Di Maio - Salvini e Toninelli tre manuali sul Diritto alla navigazione : ... marittima, interna e aerea, in tre copie, di cui ho voluto far omaggio, sempre con spirito di confronto e non solo di propaganda politica, ai ministri Di Maio, Salvini e Toninelli', spiega De ...

Calciomercato - Ufficiale Muriel alla Fiorentina : prestito con Diritto di riscatto : Calciomercato Muriel Fiorentina – Il primo botto di Calciomercato invernale del 2019 è della Fiorentina che ha annunciato l’acquisto di Luis Fernando Muriel. Il 27enne attaccante colombiano ex Udinese e Sampdoria arriva dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 13-14 milioni di euro. Su Muriel aveva messo gli occhi anche il Milan. Muriel sarà […] L'articolo Calciomercato, Ufficiale Muriel alla Fiorentina: ...

Muriel alla Fiorentina - ma con Diritto di riscatto : Luis Fernando Muriel è un calciatore della Fiorentina. E' la stessa società viola a ufficializzarlo sul suo sito, comunicando di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Muriel "dal ...

Ecotassa al via a marzo : i modelli colpiti dalla stangata e quelli che danno Diritto al bonus : Con la manovra è arrivato il disco verde anche per la formula bonus/malus sull'acquisto di auto nuove. Ecco cosa prevede...

Post su blog M5s - Fico : “Nessun attacco alla democrazia - opposizioni hanno Diritto a opporsi a legge di bilancio” : “Da presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di bilancio”. Lo sottolinea il presidente dell’Assemblea di Montecitorio, Roberto Fico, parlando del Post pubblicato sul blog delle Stelle. ”Non c’è nessun attacco delle lobby, ognuno fa il suo lavoro e io lo difenderò sempre, qui dentro e ...

Depistaggio via d’Amelio - Bonafede : “I cittadini hanno il Diritto alla verità” : I cittadini hanno diritto a sapere la verità su via d’Amelio. È il concetto espresso da Alfonso Bonafede per commentare la relazione della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana sui depistaggi nella strage di Paolo Borsellino. Il dossier della commissione guidata da Claudio Fava è stato pubblicato in anteprima sul fattoquotiano.it. “Non posso entrare nel merito di fatti che sono oggetti di indagine e devono essere ...

Concluso alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito il corso di “Diritto internazionale umanitario per operatori internazionali” : Viterbo. Nella settimana dal 10 al 14 dicembre 2018, presso la Caserma “Soccorso Saloni”, sede della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, ha

Avete giocato alla beta di Red Dead Online? Avete Diritto a $250 e 15 lingotti d'oro : Novità in arrivo per Red Dead Online, la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2 che ha attirato le attenzione di una marea di giocatori nel corso dell'ultima settimana. Novità che ci vengono svelate direttamente da Rockstar Games in un comunicato ufficiale:Vogliamo ringraziare la community di Red Dead per averci mandato tantissimi feedback utili e per aver giocato durante la prima settimana dall'uscita della beta di Red Dead Online. ...

Diritto alla Riparabilità degli oggetti. Appello ai naviganti : A breve l'Europarlamento dovrà esprimersi sull'obbligo di Riparabilità di alcuni elettrodomestici nel ambito del Pacchetto per l'economia circolare. Per convincere il Governo Italiano a votare a ...

Unimc e Diritto allo studio : via alla settimana dell'inclusione - inaugurata l'aula per disabili : Per questo il 3 dicembre, in concomitanza con la Giornata mondiale della disabilità, inizierà Unimc for inclusion , una settimana di formazione, convegni, laboratori e spettacoli dedicata proprio all'...