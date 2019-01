Il calcio italiano e la banalizzazione del razzismo

ilnapolista

: #BornOnThisDay nel 1911 un grande del calcio italiano e bianconero: Alfredo #Foni ???? - juventusfc : #BornOnThisDay nel 1911 un grande del calcio italiano e bianconero: Alfredo #Foni ???? - Sabatini : Nel giorno dell’addio di #Higuain al calcio italiano, segnano e/o danno spettacolo tutti gli attaccanti che a… - FcInterNewsit : Il calcio italiano a sostegno di BUU, Marotta: 'Grandissimi riscontri da Lega Serie A e tanti club' -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 20A GIORNATALa battaglia di civiltà del Napoli Non se ne poteva proprio più.Il Santo Stefano di San Siro mi era bastato.Il picciotto Mazzoleni consente i cori razzisti per tutta la gara, ma si offende a un applauso polemico dell’Imperatore nero.E così il caso Koulibaly diventa virale.E il tema viene immediatamente banalizzato.Con il contributo istituzionale grottesco.Ognuno dice la sua. Ognuno è in contraddizione con l’altro.Il Ministro dalle mille divise preferisce chiudere i porti ma non le curve. E intanto trova pure il tempo per recarsi a una festa in visita di un ultras già condannato.Il Capo della Polizia avverte minaccioso chi vuole soluzioni esemplari.Il Capo del Coni si barcamena un po’ qua un po’ là.Alla fine la cosa che risulta più evidente è che nessuno ha una gran voglia di ...