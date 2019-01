Hockey prato | Hockey Series Open 2019 | l’Italia ha scoperto l’ultima avversaria | sarà la

Hockey prato : pareggio per 1-1 in amichevole per la Nazionale italiana con l’Argentina : Tanta pioggia ieri, che hanno costretto ad annullare tutto. Oggi invece c’è il sole e si gioca: è andata in scena al Cenard di Buenos Aires la sfida amichevole tra la Nazionale italiana di Hockey su prato femminile e le Leonas padrone di casa dell’Argentina. Un pareggio per 1-1 che può far esultare Roberto Carta: la sua compagine è già a buon punto verso i grandi obiettivi stagionali. Da segnalare che in Sudamerica mancano alcuni ...

Hockey prato femminile - un 2019 per una Nazionale che sogna finalmente le Olimpiadi : Inizia un’annata fondamentale per quanto riguarda l’Hockey su prato al femminile italiano. La Nazionale che già nel 2018 ha riscritto la storia, volando al Mondiale di Londra e riuscendo addirittura a passare un turno, si lancia verso il sogno che di quadriennio in quadriennio continua ad essere inseguito e che è sfuggito nell’ultimo decennio sembra per un’inezia: la qualificazione ai Giochi Olimpici. Mai come questa ...

Hockey prato - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Attesa per le Hockey Series Finals : Un nuovo anno di grande Hockey su prato: sta per iniziare il 2019 e ci sono davvero tantissimi appuntamenti da seguire. La specialità in Italia nell’ultimo periodo poi sta assumendo un’importanza rilevante, soprattutto al femminile, con la Nazionale di Roberto Carta che è tra le migliori 15 al mondo. Bene anche gli uomini con i ragazzi di Roberto Da Gai che vogliono continuare a crescere. Andiamo a scoprire il calendario del nuovo ...

Hockey prato : Nazionale femminile in raduno a Buenos Aires. Le convocate : Torna a radunarsi la Nazionale femminile di Hockey su prato, a distanza di qualche mese (l’ultimo appuntamento interNazionale era stato quello del Mondiale in quel di Londra). Le azzurre, allenate da Roberto Carta, voleranno ad inizio gennaio (dal 4 al 17) in Argentina, precisamente a Buenos Aires. Test importante per provare nuove giocatrici, oltre a quelle che ormai fanno parte da anni del gruppo. Queste le convocate: PORTIERI PIRAS ...

Hockey su prato : il Belgio si laurea campione del Mondo! Olanda battuta agli shoot-out : Ancora una volta si materializza l’incubo della finale per l’Olanda. Gli Orange per la seconda volta consecutiva, dopo l’edizione di casa a L’Aia, vengono sconfitti all’ultimo atto della Coppa del Mondo di Hockey su prato maschile: quattro anni fa era stata l’Australia a sorprendere gli olandesi, questa volta, a Bubhneswaran (in India) è il Belgio a imporsi al termine di un match equilibratissimo e decisosi ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : risultati dei quarti di finale. Passano Belgio e Olanda : Seconda giornata dedicata ai quarti di finale per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato maschili in quel di Bubhneswaran, in India. Due sfide davvero emozionanti quelle odierne: in quella forse più attesa, tra Germania e Belgio, con i teutonici ancora imbattuti nella manifestazione, si impongono a sorpresa i vice campioni olimpici. Nell’altro incontro l’Olanda batte i padroni di casa dell’India che danno tutto ma sono ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : risultati degli ottavi e tabellone dei quarti di finale. Atteso spettacolo tra Belgio e Germania : Si sono svolti gli ottavi di finale per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato al maschile in terra indiana, in quel di Bubhneswaran. Pochi risultati a sorpresa, netti successi per Olanda e Belgio che erano le squadre più attese in questo turno supplementare. Si è andato a delineare dunque il tabellone per quanto riguarda i quarti di finale e proprio il Belgio sarà Atteso dalla sfida più emozionante di questa prima parte di Coppa del ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : risultati e classifiche della terza giornata. Argentina - India - Australia e Germania ai quarti : Si è conclusa la terza giornata in quel di Bubhneswaran per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato al maschile 2018. Va a chiudersi dunque la fase a gironi per la manifestazione iridata in corso in terra Indiana: si sono delineate le posizioni e dunque gli accoppiamenti per gli scontri diretti. Volano Argentina, India, Australia e Germania: tutte prime nei propri gironi, dunque già qualificate di diritto ai quarti di finale. Andiamo a ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : tutti i convocati e le rose delle sedici nazionali : Tutto pronto per i Mondiali di Hockey su prato al maschile che scatteranno il prossimo 26 novembre a Bhubaneswar, in India. Andiamo a scoprire tutti i convocati e le rose delle sedici nazionali della Coppa del Mondo. India: Coach: Harendra Singh PR Sreejesh, Krishna Bahadur Pathak, Harmanpreet Singh, Birendra Lakra, Varun Kumar, Kothajit Singh Khadangbam, Surender Kumar, Amit Rohidas, Manpreet Singh (capt), Chinglensana Singh Kangujam ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : a Bhubaneswar si assegna il titolo. Australia che vuole confermarsi : Scatta nel week-end la quattordicesima edizione della Coppa del Mondo di Hockey su prato al maschile (quest’anno, a differenza di quanto successo l’ultima volta in quel di The Hague, uomini e donne disputano la manifestazione in due sedi diverse). Appuntamento dal 28 novembre al 16 dicembre in India, in quel di Bhubaneswar. Una battaglia e uno spettacolo sicuramente unico, con tantissime squadre pronte a giocarsi il titolo ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e streaming : Conto alla rovescia che sta per terminare: tutto pronto per i Mondiali 2018 di Hockey su prato al maschile. La competizione internazionale scatterà il prossimo 28 novembre a Bhubaneswar, India, e si concluderà il 16 dicembre con l’assegnazione delle medaglie. Andiamo a scoprire tutto il Programma: i match saranno visibili tutti sul canale Youtube della FIH. Programma Mondiali Hockey prato 2018 November 28, 2018 12.30 Belgium VS Canada ...