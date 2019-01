Ho amato il Napoli di Sarri, amo il Napoli di Ancelotti

ilnapolista

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Si fa fatica a respirare Si fa fatica a respirare l’aria che circonda il, almeno io faccio fatica. Mi spiego. Faccio fatica a capire chi non apprezza ildi quest’anno; una squadra che sta facendo un’ottima stagione, che gioca spesso bene, a volte – come ieri sera – benissimo. Una squadra che è allenata da uno dei migliori tecnici in circolazione. Faccio poi fatica a capire chi – per dimostrare l’apprezzamento per ildi questa stagione – debba costantemente denigrare la squadra delle precedenti annate, come se per tre anni avessimo lottato per non retrocedere, giocando malissimo.E allora io? Che mi dichiaro tifoso distaccato, mi sento più tifoso degli altri perché queste squadre le amo entrambe, hoquello che è stato, quello che è, e amo moltissimo quel che immagino sarà.Dopo un Van Gogh sputo su un Rembrandt? Si fa fatica a ...