Guarda che | super | luna Rossa e misteriosa | quante leggende all' ombra dell' eclissi

Bossi jr - dopo la politica (e la condanna) il Trota Guarda a Mosca : “Ho una società che si occupa di import-export” : “Faccio business con l’import-export nella Russia di Putin“. Ha un nuovo lavoro Renzo Bossi, il figlio del Senatùr ed ex consigliere regionale lombardo condannato a 30 mesi il 18 gennaio dal tribunale di Milano per la vicenda delle “spese pazze” con soldi pubblici. “Sì, ho anche questa mia società, la Resil, di cui detengo il 100%, che si occupa di import-export per le aziende italiane”, spiega il Trota ...

Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini e lei sbotta : «Twitta da paradisi fiscali di questioni che dovrebbero riGuardare chi in Italia paga le tasse» : Lorella Cuccarini e Heather Parisi La svolta ’sovranista’ di Lorella Cuccarini ha scatenato non poche reazioni e polemiche. La più amata dagli Italiani (sarà ancora così?) non ha fatto mistero del suo orientamento politico, ammettendo di aver “votato per una delle due forze al governo“ (Lega o Movimento 5 Stelle) e, in qualche modo, prendendo le distanze da Papa Francesco sulla questione migranti: “Sarebbe bello ...

Movimenti : non rimarremo a Guardare quel che accade - reagiremo : Roma – “Abbiamo lanciato un segnale importante alla citta’: non siamo e non saremo spettatori di quello che accade. Visto che si decide della nostra pelle non siamo intenzionati a scomparire. Difenderemo qualsiasi occupazione che decideranno di attaccare”. “Ogni tentativo di buttare una famiglia in mezzo alla strada meritera’ la risposta di tutti noi”. Cosi’ dal megafono di Piazza Santi Apostoli, ...

Il Mondo Di Patty - colpo di scena : Guarda la clip che dimostra che forse Thelma Fardin era interessata a Juan Darthes (Video) : In questi giorni in Argentina si è messa in azione una vera macchina del fango nei confronti di Thelma Fardin. Prima la sorella che attacca l’attrice de Il Mondo di Patty dandole della bugiarda... L'articolo Il Mondo Di Patty, colpo di scena: Guarda la clip che dimostra che forse Thelma Fardin era interessata a Juan Darthes (Video) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini E Donne : anche Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo si sono lasciati. Guarda il video dove lei ne parla : I fan della coppia lo sospettavano da giorni e oggi è arrivata la conferma. Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo si sono lasciati, a rivelare la rottura della coppia di Uomini e Donne è stata... L'articolo Uomini E Donne: anche Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo si sono lasciati. Guarda il video dove lei ne parla proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Juventus-Milan - perchè Banti non è andato a Guardare il contatto Conti-Emre Can? Il VIDEO che fa discutere : Juventus-Milan, il contatto Conti-Emre Can fa molto discutere dopo la Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri a Gedda Juventus-Milan, le proteste del Milan sono furenti per un contatto Conti-Emre Can sul finire di gara, col punteggio di 1-0 per i bianconeri. Un contatto molto dubbio, ma la domanda che ci si pone è la seguente: perchè non andare a guardare al monitor il tutto? La discussione sul fallo o meno imperversa sui social, ma fa ...

Brexit - cosa succede adesso e perché la cosa riGuarda anche gli italiani : Dopo il voto negativo del Parlamento sull'accordo raggiunto fra il premier May e la Ue proviamo a capire come potrebbe avvenire la Brexit e quali potrebbero essere le conseguenze nel medio e nel lungo periodo. E, soprattutto, perché la questione riguarda da vicino anche gli italiani, non solo quelli che vivono e lavorano in UK.Continua a leggere

Giorgio Manetti non Guarda più Uomini e Donne e spiega il perchè : Uomini e Donne: Giorgio Manetti fa una rivelazione choc Giorgio Manetti ha rilasciato un’interessante intervista al blog SuperGuidaTv, parlando della sua vita privata, dei suoi nuovi progetti e anche della sua esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. E proprio sul popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha fatto una clamorosa rivelazione che ha già fatto molto discutere. Cosa ha detto? Giorgio Manetti ha asserito di ...

Vuoi sapere se sarai longevo? Guarda anche a zii e zie : La scienza li ha a lungo cercati, ma sono risultati molto pi difficili da individuare rispetto a quelli legati alle malattie. "Questa ricerca ci ha portato ad essere molto pi selettivi nell'...

Lady Rugani - sexy tifosa : Michela Persico con un look casalingo e sensuale Guarda la Coppa Italia [FOTO] : Michela Persico sexy sul divano di casa, la fidanzata di Rugani tra partite di calcio ed arrosticini in compagnia del suo cagnolino Michela Persico, tra match di Premier League e Coppa Italia, si è gustata ieri sera davanti alla tv degli arrosticini in compagnia del proprio cagnolino. La fidanzata di Daniele Rugani, che invece è stato impegnato nell’incontro di Tim Cup della sua Juventus contro il Bologna, è tornata da poco dalle ...

L'Aria che tira - 'Guardate la signora dietro Myrta Merlino'. Hanno notato qualcosa di clamoroso a La7 : A L'Aria che tira come al glorioso Drive in che fu? Il pubblico di Myrta Merlino sarebbe sempre lo stesso, e sarebbe chiamato ad applaudire gli ospiti senza distinzione di colore , né di opinione, . A ...

Perché dovremmo Guardare con più attenzione i timbri sulle uova : novità in vista : La timbratura oggi avviene nei centri di imballaggio dove giungono uova da siti produttivi differenti e con diverse...