Governo | Tria | sbagliato parlare di manovra correttiva

Carige - Tria : "Governo auspica soluzione privata della crisi" : Cosi' il Ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione in Camera dei Deputati. 17 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Carige - Tria : 'Il Governo auspica soluzione privata alla crisi' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Carige - Tria 'spegne' M5s : "no nazionalizzazione"/ Mef - "Governo auspica soluzione privata su Banca Genova" : Caso Carige, Ministro Tria in Audizione alla Camera: 'no alla nazionalizzazione, il Governo auspica una soluzione privata su Banca Genova'

Carige - Tria : "No nazionalizzazione. Governo auspica soluzione privata" : Per Banca Carige niente nazionalizzazione , ma solamente una ricapitalizzazione "precauzionale" e "temporanea" . A ribadirlo è stato il Ministro dell'Economia Giovanni Tria nel corso dell'audizione davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato. "L'accostamento alla nazionalizzazione appare improprio" , ha affermato. "Il Governo auspica una ...

Carige - Tria : "Il Governo auspica una soluzione privata" : Come riporta l 'AdnKronos , il minsitro dell'Economia aggiunge che 'tale ipotesi è disciplinata dal decreto legge con l'intenzione di fornire uno spettro il più possibile ampio di soluzioni' di ...

Carige - Tria : 'Il Governo auspica una soluzione privata' : Roma - 'Il governo auspica una soluzione privata della crisi che consenta il superamento in via definitiva delle attuali difficoltà'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in audizione su Carige alla Camera. 'Il governo rimane in attesa del piano indusTriale ' dei commissari di Carige 'che dovrebbe arrivare entro fine febbraio ed auspica - ha ...

Tria : per Carige il Governo cerca una 'soluzione privata' : 'Il governo auspica una soluzione privata della crisi di Carige che consenta il superamento in via definitiva delle attuali criticità'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione di fronte alle commissioni Finanze congiunte di Camera e Senato. 'Il governo - ha spiegato Tria - rimane in attesa della presentazione del piano indusTriale entro ...

Tria dissente da Di Maio e Salvini su Banca Carige pubblica : "Governo auspica soluzione privata" : Se Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono subito spinti in avanti a ipotizzare una soluzione pubblica per Banca Carige, Giovanni Tria tende a escludere questo come un esito percorribile per l'istituto genovese: ""Il Governo auspica una soluzione privata della crisi che consenta il superamento in via definitiva delle attuali difficoltà" ha detto il ministro dell'Economia in audizione alla Camera.Tria ha sottolineato che "il Governo rimane ...

Carige - il ministro Tria alla Camera «Governo auspica soluzione privata» : «La ricapitalizzazione precauzionale è temporanea e l’accostamento alla nazionalizzazione appare improprio»|

Tria : su Banca Carige Governo auspica soluzione privata : ... ha precisato il ministro dell'Economia. Con il decreto legge su Carige "si fornice ai commissari un quadro operativo che permette loro di trarre pieno beneficio" dalle opportunità gestionali "...

Auto Fca - il leader degli industriali Gallina : "Il Governo che dice prima gli italiani poi aiuta gli stranieri" : «Vi spiego perché è penalizzato solo il settore italiano». La Cisl: «Centomila posti di lavoro in pericolo»

Fca - Fim Cisl : con ecotassa il Governo fa fuori industria auto : Roma, 14 gen., askanews, - L'ecotassa prevista dalla legge di bilancio 'come temevamo ha dato il suo primo effetto, e non sull'ambiente ma sul piano triennale di cinque miliardi di investimenti di Fca ...

Crolla produzione industriale Eurozona : -1 - 7% a novembre. S&P : Governo ottimista su crescita Italia : Per avere un'idea più chiara dell'andamento attuale e prospettico dell'economia, è stato aggiunto in un incontro con la stampa, sarà importante vedere i dati sulla produzione industriale di dicembre ...

Governo - il numero uno di Confindustria Lombardia a Repubblica : “Rimpasto? Meglio nuove elezioni” : “Più che un rimpasto credo sia Meglio andare di nuovo alle elezioni”. Ad auspicare un ritorno alle urne, con relativo cambio di maggioranza probabilmente a tutto vantaggio salviniano, è il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, intervistato da Repubblica, a pagina 5 (e nella stessa pagina, a fianco di Bonometti, c’è un’altra intervista a un esponente di Confindustria, Stefan Pan, vicepresidente nazionale. Le opinioni ...