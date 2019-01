Golf | PGA Tour 2019 | Phil Mickelson beffato sul più bello Adam Long trionfa nel Desert

Golf - PGA Tour 2019 : Phil Mickelson mantiene la leadership del Desert Classic dopo tre giri : Phil Mickelson conferma, con uno score totale di -22, la propria posizione di leader al Desert Classic in corso di svolgimento a La Quinta, nella sua California. Lo storico rivale di Tiger Woods, che nel terzo giro percorre le 18 buche dello Stadium Course, continua a fare affidamento sulla spettacolare prima giornata e, con 66 colpi (6 sotto il par) rimane davanti al canadese Adam Hadwin (-7 di giornata sul Nicklaus Tournament Course e -20 ...

Golf - PGA Tour 2019 : Phil Mickelson leader del Desert Classic al termine dei primi due round : Il secondo round del Desert Classic (montepremi 5,9 milioni di dollari) premia ancora Phil Mickelson. Il veterano americano del PGA Tour piazza un buon -4 sul Nicklaus Tournamens Course, uno dei tre percorsi tra i quali si svolge la kermesse statunitense, mantenendo così la vetta della classifica con lo score di -16. Mickelson, dopo aver siglato 6 birdie, può recriminare a causa di un double bogey in cui è incappato nel corso dell’ultima ...

Golf - PGA Tour 2019 : Phil Mickelson torna a ruggire! Primo giro in 60 e testa della classifica al Desert Classic : Si è aperta a LaQuinta, in California (Stati Uniti d’America), la 60^ edizione del Desert Classic, terzo appuntamento dell’anno per il PGA Tour 2019 di Golf (da non confondere con l’omonimo torneo che si svolge a Dubai e fa parte dello European Tour). In testa dopo le prime diciotto buche si è portato il campione statunitense Phil Mickelson, alla prima presenza stagionale sul circuito. Il 48enne californiano ha girato sul ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Kuchar in trionfo al Sony Open in Hawaii : Secondo successo stagionale per lo statunitense Matt Kuchar che, dopo il Mayakoba Golf Classic in novembre, conquista anche il secondo torneo dell’anno per il PGA Tour 2019. Il 40enne nativo di Winter Park (Florida) si aggiudica il Sony Open in Hawaii sul par 70 del Waialae Country Club di Honolulu e ottiene la nona vittoria in carriera sul circuito americano, chiudendo con quattro colpi di vantaggio sul connazionale Andrew Putnam. Ultimo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Kuchar sempre in testa al Sony Open nelle Hawaii. Andrew Putnam al suo inseguimento : Si è chiuso il terzo giro del Sony Open, alle Hawaii, torneo valido per la stagione 2019 del PGA Tour. A Honolulu il comando lo mantiene Matt Kuchar, che girando in 66 colpi (-4 di giornata) mantiene la testa con un punteggio complessivo di 192, 18 colpi sotto il par. Il quarantenne di Winter Park (Florida) insegue il nono successo sul PGA Tour. All’inseguimento c’è Andrew Putnam, secondo a -16 e autore di un -3 nel giro, mentre al ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matt Kuchar al comando dopo due giri del Sony Open alle Hawaii : Il PGA Tour 2019 continua nel suo gennaio hawaiano con il Sony Open alle Hawaii (montepremi 6,4 milioni di dollari). Sul percorso par 70 del Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti) è Matt Kuchar a comandare al termine dei primi due round. L’americano guida con lo score di -14 (126 colpi), uno meglio del connazionale Andrew Putnam. Chiudono il podio momentaneo con -10 gli statunitensi Stewart Cink e Chez Reavie. Kuchar ha ...

Golf - PGA Tour 2019 : Adam Svensson al comando del Sony Open in Hawaii con un primo giro sorprendente : Si è concluso nella notte italiana il primo giro del Sony Open in Hawaii, secondo torneo dell’anno per il PGA Tour 2019 di Golf. Sul par 70 del Waialae Country Club di Honolulu, percorso che ospita la manifestazione sin dalla prima edizione nel 1965, non sono mancate le sorprese. La più grande riguarda sicuramente il leader della classifica generale, il canadese Adam Svensson, autore di uno strepitoso giro in 61 colpi (secondo miglior ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas all’assalto del Sony Open in Hawaii - Patton Kizzire difende il titolo : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio il Sony Open in Hawaii, primo appuntamento full-field del calendario del PGA Tour 2019. La scorsa settimana, sempre nell’arcipelago statunitense, ha aperto infatti la stagione il Sentry Tournament of Champions, riservato soltanto ai vincitori dell’anno passato. Saranno invece ben 245 i Golfisti che si contenderanno il titolo sul par 70 del Waialae Country Club ...

Golf - PGA Tour 2019 : Xander Schauffele trionfa grazie ad un ultimo round da sogno. 27° Francesco Molinari : grazie ad un sontuoso ultimo round da -11 Xander Schauffele risale la classifica aggiudicandosi il Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), tappa d’esordio del PGA del nuovo anno. 8 birdie, 2 eagle ed un solo bogey permettono all’americano di imporsi nella kermesse riservata ai vincitori di tornei della passata stagione. -23 (269 colpi) lo score complessivo ottenuto sul percorso par 73 del Kapalua ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland allunga al Sentry Tournament of Champions - indietro Francesco Molinari (21°) : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro del Sentry Tournament of Champions, primo torneo del 2019 per il PGA Tour, in scena sull’isola di Maui, alle Hawaii (Stati Uniti d’America). Sul par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort sono presenti soltanto quei giocatori capaci di conquistare un successo sul circuito americano nello scorso anno. Quando restano diciotto buche da giocare, lo statunitense Gary Woodland ha ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland da solo al comando del Sentry Tournament of Champions - Molinari 17° : La stagione del PGA Tour riprende con il tradizionale appuntamento riservato ai vincitori di tornei dell’annata appena trascorsa. Spazio dunque al Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), evento che si svolge sul percorso par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort di Kapalua (Hawaii, Stati Uniti). Al termine del secondo round troviamo al comando Gary Woodland. L’americano, dopo un solido giro da -6, ...

Golf - PGA Tour – Sentry Tournament of Champions : scatta Gary Woodland - sale Francesco Molinari : Nel Tournament of Champions il leader ha tre colpi di margine su McIlroy, DeChambeau e su Tway Francesco Molinari, 17° con 144 (73 71, -2) colpi, ha recuperato cinque posizioni nel secondo giro del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. E’ passato a condurre con 134 (67 67, -12) Gary ...