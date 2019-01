Gli Skunk Anansie festeggiano 25 anni | l' album dal vivo 25Live@25 | i concerti

Concerti deGli Skunk Anansie in Italia nel 2019 - info e biglietti in prevendita : I Concerti degli Skunk Anansie in Italia nel 2019 sono finalmente ufficiali. Il gruppo di Skin è pronto ad approdare in Italia per ben 4 date, con biglietti in prevendita dalle 10 del 6 dicembre. Sono 4 le date con le quali la band porterà la sua musica in Italia, con il primo concerto in programma allo Stupinigi Sonic Park di Torino. Gli Skunk Anansie si trasferiranno quindi a Bologna Sonic Park con il concerto del 5 luglio, quindi al Rugby ...