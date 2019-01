Gli scontri e le proteste di Atene | per il cambio di nome della Macedonia

Arrestati altri due ultrà nell'inchiesta suGli scontri di S.Stefano : Uno dei due fermati è il capo della curva nord nerazzurra dei Vikings, Nino Ciccarelli. A entrambi viene contestato anche l'omicidio volontario -

Altri due ultrà sono stati arrestati per Gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli : Due ultrà interisti sono stati arrestati per aver partecipato agli scontri avvenuti il 26 dicembre prima di Inter-Napoli e in cui era morto Daniele Belardinelli, un ultrà del Varese, tifoseria gemellata con quella interista. Gli arrestati sono Nino Ciccarelli, storico capo

Nino Ciccarelli - capo curva dell'Inter - arrestato per Gli scontri di Santo Stefano che costarono la vita a un tifoso : È stato arrestato Nino Ciccarelli, uno dei capi curva dell'Inter, per gli scontri di Santo Stefano. L'ordinanza emessa dal gip Guido Salvini riguarda, da quanto si è appreso, anche un altro ultrà.Per gli scontri di via Novara, prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre, sono stati arrestati nelle scorse settimane altri quattro ultras interisti, tra cui Marco Piovella detto 'il Rosso', ritenuto capo dei Boys della curva ...

Gli scontri di Milano si potevano evitare : istruttoria al Viminale : Napoli aveva avvisato Milano Napoli aveva avvisato Milano. Attenzione, c’è un «rischio elevato» di incidenti perché da tempo le due tifoserie sono avversarie. «Da Napoli partiranno 120-150 ultrà della Curva a, tutti fidelizzati. Viaggeranno con auto private e Van ed entreranno a Milano separati per poi ricongiungersi nei pressi dello stadio ed entrare tutti uniti nel settore “ospiti”». L’informativa della questura di Napoli arriva a Milano ...

Gileti gialli - scontri a Parigi suGli Champs-Elysees. 5 mila manifestanti a Bourges : I manifestanti hanno tentato come in passato di forzare le barriere in direzione della avenue Friedland. La polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni

La festa della Lazio diventa guerriGlia - scontri con la polizia : 10 agenti feriti - un ultrà arrestato e 3 fermati : Doveva essere una festa, invece è stata una battaglia tra 300 ultrà della Lazio e qualche decina di agenti della polizia. Scene di guerriglia urbana questa notte a Roma, a piazza della...

Scontri - sale a 23 il numero deGli indagati dalla Procura di Milano : L'accusa è di omicidio volontario; il numero di indagati è 23. Questo il dato provvisorio che emerge dall'inchiesta condotta dalla Procura di Milano in merito agli Scontri avvenuti all'esterno di San ...

Il Rosso ai giudici : «DeGli scontri non parlo - Daniele aveva le gambe rotte ma stava bene» : “Ho passato il Natale da lui” È il 2 gennaio e davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano, Guido Salvini, Marco Piovella (detto il Rosso) uno dei capi ultrà dell’Inter, in carcere, viene sottoposto all’interrogatorio di garanzia. Ecco quello che ha dichiarato al gip Salvini.«Per il momento, mi avvalgo della facoltà di non rispondere per quanto concerne la dinamica degli avvenimenti del 26 dicembre e il mio ruolo, pur confermando ...