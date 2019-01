Giustizia | Bonafede | Vicini a avvocato caduto e alla sua famiglia

Giustizia - Bonafede : Tribunale Milano merita un'attenzione particolare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Accordi&Disaccordi - Bonafede : “Il mio video su Battisti non mi è piaciuto. Cena sulla Giustizia? Non sarei andato” : Ad Alfonso Bonafede il video spot sull’arresto di Cesare Battisti non è piaciuto. Nonostante lo stesso guardasigilli era uno dei protagonisti principali del contestato filmato. “Il mio intento era semplicemente raccontare quella giornata e il ruolo importante della polizia penitenziaria. Il video raccontava proprio le fasi in cui Cesare Battisti, detenuto che va rispettato nei suoi diritti, viene portato in prigione. Riguardando il ...

Accordi&Disaccordi - ospite il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede su Nove venerdì 18 gennaio alle 22.45 : Ad “Accordi&Disaccordi” questa sera è il turno di Alfonso Bonafede: il ministro della Giustizia è ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove di Discovery Italia stasera, venerdì 18 gennaio alle 22.45. Il dibattito partirà, inevitabilmente, dalle polemiche suscitate dal video sulla cattura dell’ex terrorista Cesare Battisti e postato proprio sul profilo Facebook del Guardasigilli. E ancora, sul tavolo del talk politico ci sarà spazio ...

Alfonso Bonafede - fango contro Matteo Salvini : "La cena? Forse non si parla di Giustizia" : La cena di Matteo Salvini, che ha preso parte all'evento organizzato da "Fino a prova contraria" in tema di giustizia al quale hanno partecipato anche esponenti del Pd, si è trasformata in un (ridicolo) caso politico. Da più parti hanno puntato il dito contro il leader della Lega, sospettato di fant

Battisti a Roma - Bonafede : 'Nessuno può sottrarsi alla Giustizia italiana' : 'Finalmente Battisti è atterrato a Ciampino e ha toccato il suolo italiano. Oggi diciamo al mondo che non ci si può sottrarre alla giustizia italiana'. Così il ministro della giustizia Alfonso Bonafede commenta postando su Twitter il video dell'arrivo a Roma dell'ex terrorista latitante ...

Battisti in Italia - Salvini 'Ora in galera altre decine di assassini'. Bonafede 'Nessuno può sottrarsi alla Giustizia italiana' : Sono sicuro che le forze dell'ordine, con i servizi d'intelligence, potranno riassicurare alle galere altre decine di delinquenti, vigliacchi e assassini che sono in giro per il mondo a godersi la ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia : presto in Italia/ Video : Salvini esulta - Bonafede 'Giustizia è fatta' : Cesare Battisti arrestato, Video: Conte 'aereo già verso la Bolivia'. Ultime notizie, Salvini: 'Delinquente, vigliacco'. Bonafede 'Giustizia è fatta'.

Battisti - Bonafede : "Giustizia è fatta" : 8.59 "E' finita la lunghissima fuga di Cesare Battisti. Il mio pensiero va ai familiari delle sue vittime: Antonio Santoro, Pierluigi Torregiani, Lino Sabbadin, Andrea Campagna. A loro posso dire che, finalmente, giustizia è fatta!". Lo scrive in un lungo post su Facebook il ministro della Giustizia Bonafede, affermando che"ora Battisti sarà riconsegnato all'Italia". "La tensione delle ultime ore e il dovuto riserbo -aggiunge- possono lasciar ...

Giustizia - Bonafede invita in Italia il ministro brasiliano Sergio Moro : “Brividi per la citazione di Falcone e Borsellino” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha scritto una lettera al suo omologo del Brasile, Sergio Moro, per manifestargli stima e apprezzamento e per invitarlo a un incontro in Italia per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra i due Paesi, “attraverso uno scambio di idee e un confronto fra le nostre esperienze, e per avviare una più generale collaborazione su tutti i temi della Giustizia” come spiega il guardasigilli in un ...

Italia-Brasile : Bonafede - invitato a Roma neoministro Giustizia - focus su rafforzamento cooperazione bilaterale : L'Italia ha fatto tesoro del suo tragico passato realizzando una legislazione che il ministro della Giustizia brasiliano, all'altro capo del mondo, ha indicato come un 'rimedio universale'. , segue, ,...

Rogo ThyssenKrupp - manager tedeschi condannati ancora liberi. Bonafede : “Stati rispettino cittadini e Giustizia” : Undici anni sono passati dal Rogo della ThyssenKrupp a Torino, in cui morirono sette operai, e due manager tedeschi condannati sono ancora liberi. Per questo domani a Bruxelles il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, incontrerà la sua collega tedesca, Katarina Barley a margine di un incontro dei ministri della giustizia: “Le dirò che chi sbaglia paga: giustizia deve essere fatta”, ha annunciato questa mattina al cimitero monumentale per la cerimonia ...

Thyssen - Bonafede alla Germania : "Giustizia va fatta" : Torino, 6 dic. -, Adnkronos, - A undici anni dal rogo della Thyssen, con una cerimonia al cimitero monumentale Torino ricorda le sette vittime, Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno ...

I fatti vostri - il Ministro per la Giustizia Alfonso Bonafede ospite nella puntata del 5 dicembre 2018 : Era da tempo che una trasmissione come I fatti vostri, non ospitava politici nel suo studio. Il pubblico affezionato e abituato alle atmosfere leggere dei canti, delle rubriche intrattenitive, delle citazioni amarcord e storie di gente comune, domattina dovrà fare ben attenzione a un'eccezione.Infatti, Giancarlo Magalli ospiterà il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, una rarità per il programma diretto da Michele Guardì (che ...

I fatti vostri - il Ministro per la Giustizia Alfonso Bonafede ospite nella puntata di domani - 5 dicembre 2018 : Era da tempo che una trasmissione come I fatti vostri, non ospitava politici nel suo studio. Il pubblico affezionato e abituato alle atmosfere leggere dei canti, delle rubriche intrattenitive, delle citazioni amarcord e storie di gente comune, domattina dovrà fare ben attenzione a un'eccezione.Infatti, Giancarlo Magalli ospiterà il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, una rarità per il programma diretto da Michele Guardì (che ...