Germania | AfD sotto inchiesta L’ex leader Petry | “Partito è diventato razzista ed

Germania - l'ultradestra di Afd nel mirino dei servizi : Alternative für Deutschland, il partito di destra populista tedesco, è stato classificato come un «caso da verificare» dall'Ufficio federale della Protezione della costituzione, Bundesamt für ...

Germania : l’estrema destra Afd propone ‘Dexit’ - la Brexit tedesca. Weber (Ppe) : “Creano caos - non votateli” : A poche ore dal voto della Camera dei Comuni, anche in Germania – e per la prima volta in assoluto – spunta l’idea di dire addio all’Europa. A proporre la Dexit – ‘Deutschland exit‘, sulla falsariga della Brexit – è Alternative fuer Deutschland, che ha formalizzato l’ipotesi con un ‘manifesto’ firmato dai suoi 500 delegati durante il congresso nei giorni scorsi a Riesa, in ...

Germania - l'Afd rompe il tabù : fuori dalla Ue se non accetta nostre riforme : È la prima volta nella storia politica nazionale, almeno per una forza rappresentata nel Bundestag e in corsa per l'Eurocamera. I delegati del partito, riuniti in un congresso a Riesa, Sassonia,, ...

L'AfD contro il clima d'odio in Germania : "Qui la sinistra ci vuole morti" : Per i vertici di Alternative für Deutschland, gli aggressori di Frank Magnitz, il deputato del partito pestato a sangue lunedì scorso a Brema, in Germania, sarebbero esponenti del "terrore di sinistra".Il leader locale del partito sarebbe stato vittima della una campagna d"odio contro i "nazisti" dell"AfD, fomentata "da media e vecchi partiti". "Verdi, Spd e Linke", li elenca Frank Pasemann, membro del Comitato Centrale del partito, in ...

Germania : deputato AfD preso a bastonate e calci : Violenza a Brema. Tre uomini incappucciati hanno aggredito Frank Magnitz, deputato del partito di estrema destra Afd. La polizia: 'Atto di matrice politica'

LEADER AFD PICCHIATO A SANGUE IN Germania/ Foto - grave ultradestra Frank Magnitz : Merkel "brutale aggressione" : grave il LEADER estrema destra di Adf aggredito e PICCHIATO a SANGUE a Brema: Foto choc GERMANIA, denuncia dell'ultradestra, 'vile aggressione politica'

Germania - aggredito a Brema deputato dell'Afd : Un deputato dell'Afd, Frank Magnitz , lunedì pomeriggio è stato violentemente aggredito nel centro di Brema da un gruppo di persone a volto coperto. 'Lo hanno colpito con una mazza di legno fino a che ...

Germania - leader estrema destra picchiato a sangue/ Foto - Afd : "grave aggressione politica a Frank Magnitz" : Germania, leader estrema destra di Adf aggredito e picchiato a sangue a Brema: Foto choc, denuncia dell'Ultradestra, 'vile aggressione politica'

Germania : deputato Afd grave dopo 'aggressione politica' : Il leader del partito di estrema destra è stato picchiato con una mazza di legno a Brema da diverse persone a volto coperto - E' in gravi condizioni il parlamentare e leader locale del partito di ...

Germania : deputato Afd grave dopo "aggressione politica" : Un parlamentare e leader locale del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (AfD) è rimasto gravemente ferito dopo una aggressione nel tardo pomeriggio di lunedì nel centro di Brema Segui su affaritaliani.it

Germania - ferito gravemente deputato Afd : 'Aggressione politica' : Roma, 8 gen., askanews, - Grave ferimento a Brema, in Germania, di un parlamentare e dirigente locale del movimento nazionalista Alternative fuer Deutschland. Frank Magnitz è stato vittima di una ...

Germania - ferito gravemente deputato Afd : "Aggressione politica" : Roma, 8 gen., askanews, - Grave ferimento a Brema, in Germania, di un parlamentare e dirigente locale del movimento nazionalista Alternative fuer Deutschland. Frank Magnitz è stato vittima di una ...

Germania - bomba contro sede dell'ultradestra/ Colpita l'Afd in Sassonia : ferma condanna della politica : Germania, bomba contro sede dell'ultradestra. Colpita l'Afd nella sua sede in Sassonia: ferma condanna della politica tedesca

Germania - hackerati dati personali di centinaia di politici compresa Angela Merkel. Unici esclusi quelli di Afd : Numeri di cellulare, dati di carte d’identità, chat e conversazioni private, lettere, conti e informazioni di carte di credito. I dati personali di centinaia di politici, ma anche personaggi famosi e giornalisti tedeschi, sono stati pubblicati su internet in quello che è già considerato il più grande attacco hacker della storia della Germania. I pirati informatici sono arrivati fino al presidente federale Frank-Walter Steinmeier e ad Angela ...