Genoa-Milan | Prandelli rammaricato | “giocare alle 15 ci ha penalizzato Piatek? Quando

Il Milan si scatena senza Higuain : Genoa ko - : Il Milan ha già dimenticato Gonzalo Higuain : la squadra di Gattuso conquista i tre punti sul difficile campo del Genoa, battuto per 2-0 grazie alle reti nel secondo tempo di Borini e Suso . In attesa ...

Genoa-Milan - conferenza Prandelli : “Piatek ai rossoneri darà garanzie” : GENOA MILAN CONFEREZA Prandelli – Al termine del match perso a Marassi contro il Milan, l’allenatore del Genoa Cesare Prandelli ha rilasciato queste dichiarazioni nella conferenza stampa post gara. Ecco il suo pensiero. -> Leggi anche Pagelle Genoa-Milan 0-2: highlights e tabellino del match Genoa Milan conferenza Prandelli “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – esordisce […] L'articolo Genoa-Milan, conferenza ...

Genoa-Milan - Paquetà imita Neymar : una 'lambreta' da applausi. VIDEO : Un esordio in serie A senza dubbio positivo. Per le qualità dimostrate, per la capacità di soffrire quando il Genoa ha dominato la partita, per la voglia di incidere in un match complicato dopo le ...

Genoa-Milan - Riccio : 'Higuain? Il suo addio era nell'aria da un po' - siamo abituati a queste dinamiche di mercato' : ... "Abbiamo fatto fatica a digerire i 120 minuti contro la Sampdoria, la partita dura contro la Juventus e il viaggio " ha dichiarato a Sky Sport - Questo abbiamo fatto fatica a digerire. Poi siamo ...

Genoa-Milan : diretta streaming - formazioni e risultato finale (0-2) : Genoa-Milan: il commento finale Finisce 2-0 per il Milan, al Ferrarsi di Genova, il primo posticipo del Lunedì della 20a giornata di Serie A. Dopo un primo tempo sottotono, in cui ha anche rischiato di subire il gol, il Milan nel secondo è entrato in campo con un piglio diverso e ha trovato la via della rete prima con Borini al 72′ e poi con Suso all’83’. La squadra di Gattuso riagguanta il quarto posto in solitaria ...

Genoa-Milan 0-2 - Borini e Suso ridanno il quarto posto ai rossoneri : GENOVA - Il Milan ha inaugurato il girone di ritorno riacciuffando il quarto posto con una preziosissima vittoria in trasferta, tanto più importante in quanto ottenuta in totale emergenza e dopo un ...

Il Milan saluta Higuain ma scopre Paquetà : Borini e Suso - 2-0 al Genoa e quarto posto : Il Milan dimentica la delusione per la sconfitta in Supercoppa con una vittoria pesantissima al Ferraris. Nel penultimo posticipo della Serie A, la squadra di Gattuso, nonostante l'emergenza, regola un buon Genoa grazie alle reti, nella ripresa, di Borini e dell'ex Suso. Secondo successo consecutivo

Genoa-Milan 0-2 - Serie A : Borini e Suso decidono la sfida di Marassi. Rossoneri al quarto posto in classifica : Il Milan soffre a Marassi, ma riesce a battere 2-0 il Genoa e a conquistare tre punti d’oro nella corsa per la Champions League. I Rossoneri faticano a superare la difesa rossoblù per un’ora abbondante, ma riescono poi a spuntarla nel finale grazie ai gol di Borini e Suso. La squadra di Gattuso torna così al quarto posto in classifica in Serie A, l’ultimo che vale un posto nell’Europa delle grandi. I padroni di casa partono meglio e riescono a ...

