Genoa-Milan 0-2 - i rossoneri scavalcano la Roma e sono quarti : Roma, 21 gen., askanews, - In undici minuti il Milan mette ko il Genoa a Marassi 2-0, scavalca la Roma e si appropria nuovamente del quarto posto Champions. Mancano Higuain e Piatek in predicato di ...

Il Milan passa a Marassi : Genoa ko 2-0 e quarto posto in classifica : Il Milan di Gennaro Gattuso si rialza dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana, di cinque giorni fa, e vince nonostante tante assenze sul campo del Genoa di Cesare Prandelli che avrebbe forse meritato qualcosa di più. La partita è stata equilibrata con un primo tempo di marca rossoblù e una ripresa dove i rossoneri sono usciti maggiormente fuori e hanno trovato il vantaggio con Borini. Miguel Veloso sfiora il pareggio un minuto dopo ...

Genoa-Milan 0-2 : Borini e Suso gol - Paquetà incanta e colpisce un palo : Un Milan in emergenza vince 2-0 in casa del Genoa e sale al quarto posto in classifica, scavalcando Roma e Lazio. Rossoblù in gran spolvero nella prima mezzora, quando Donnarumma salva in un paio di ...

VIDEO Genoa-Milan 0-2 - Highlights - gol e sintesi della partita. Reti di Borini e Suso : Il Milan batte 2-0 il Genoa a Marassi nel posticipo della 20ma giornata di Serie A. I rossoneri portano a casa così tre punti fondamentali nella corsa per la Champions League. Sblocca il match al 72’ Borini, che riceve palla al centro dell’area da Conti e da due passi batte Radu. All’83’ arriva poi il raddoppio di Suso, che concRetizza in modo impeccabile un contropiede innescato da Cutrone. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la ...

Milan-Piatek - incontro tra rossoneri e Genoa in serata : MILAN PIATEK, il giorno della verità? – Sembra essere arrivata la giornata decisiva per il futuro di Piatek e, di riflesso, anche di Higuain. A margine della gara di campionato vinta dal Milan a Marassi, le società si incontreranno per discutere del colpo del mercato invernale. Previsto infatti un summit tra il ds del Genoa […] L'articolo Milan-Piatek, incontro tra rossoneri e Genoa in serata proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Calcio - posticipo Genoa-Milan 0-2 : 17.00 Nel posticipo della 20.ma giornata il Milan batte 2-0 il Genoa e torna 4°. Primo tempo di marca genoana con occasioni per Pandev, Bessa e Criscito,anche se nel finale il Milan si fa pericoloso con una punizione di Calhanoglu e un palo colpito da Paquetà.I rossoneri cercano di essere più propositivi nella ripresa,ma al 68' Bessa sfiora il gol.Al 72' Borini gela il Genoa battendo Radu.Replica Veloso (traversa), ma all'83' Cutrone lancia ...

Infortunio Zapata/ Ultime notizie Milan : problema alla coscia destra durante la sfida col Genoa : Infortunio Zapata, Ultime notizie Milan: fastidio alla coscia destra per il colombiano, sostituito al 12' durante la sfida col Genoa.

