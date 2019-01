Genoa-Milan 0-2 | Borini e Suso gol | Paquetà incanta e colpisce un palo

VIDEO Genoa-Milan 0-2 - Highlights - gol e sintesi della partita. Reti di Borini e Suso : Il Milan batte 2-0 il Genoa a Marassi nel posticipo della 20ma giornata di Serie A. I rossoneri portano a casa così tre punti fondamentali nella corsa per la Champions League. Sblocca il match al 72’ Borini, che riceve palla al centro dell’area da Conti e da due passi batte Radu. All’83’ arriva poi il raddoppio di Suso, che concRetizza in modo impeccabile un contropiede innescato da Cutrone. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la ...

Milan-Piatek - incontro tra rossoneri e Genoa in serata : MILAN PIATEK, il giorno della verità? – Sembra essere arrivata la giornata decisiva per il futuro di Piatek e, di riflesso, anche di Higuain. A margine della gara di campionato vinta dal Milan a Marassi, le società si incontreranno per discutere del colpo del mercato invernale. Previsto infatti un summit tra il ds del Genoa […] L'articolo Milan-Piatek, incontro tra rossoneri e Genoa in serata proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Calcio - posticipo Genoa-Milan 0-2 : 17.00 Nel posticipo della 20.ma giornata il Milan batte 2-0 il Genoa e torna 4°. Primo tempo di marca genoana con occasioni per Pandev, Bessa e Criscito,anche se nel finale il Milan si fa pericoloso con una punizione di Calhanoglu e un palo colpito da Paquetà.I rossoneri cercano di essere più propositivi nella ripresa,ma al 68' Bessa sfiora il gol.Al 72' Borini gela il Genoa battendo Radu.Replica Veloso (traversa), ma all'83' Cutrone lancia ...

Infortunio Zapata/ Ultime notizie Milan : problema alla coscia destra durante la sfida col Genoa : Infortunio Zapata, Ultime notizie Milan: fastidio alla coscia destra per il colombiano, sostituito al 12' durante la sfida col Genoa.

Genoa-Milan 0-1 La Diretta Borini sblocca la partita : Il girone di ritorno del Milan comincia da Genova. I rossoneri con il successo prima della pausa contro la Spal si sono portati ad un solo punto dal quarto posto della Lazio, e sono alla ricerca di ...

Genoa-Milan - Paquetà fa impazzire i tifosi rossoneri : la sua “bicicletta” lascia a bocca aperta [VIDEO] : Genoa-Milan, Paquetà ha messo in mostra una bicicletta alla Neymar che ha fatto impazzire i tifosi rossoneri Genoa-Milan, Paquetà tra i migliori tra le fila rossonere. Il calciatore brasiliano alla prima in campionato in Serie A, si è presentato con giocate da vero brasiliano di qualità. Una su tutte ha fatto sobbalzare sulla sedia i tifosi milanisti, una bicicletta con la quale ha superato l’avversario lasciandolo basito sul posto. ...

Dg Genoa 'Piatek-Milan - summit a fine gara. Sturaro vicino - Romero andrà alla Juve' : Il dg del Genoa Giorgio Perinetti parla a Sky Sport prima della partita con il Milan : ' Piatek ? Non è ancora una cessione definita, ci sono passaggi da compiere. Oggi c'è una partita importante e punti importanti in palio, però conosciamo il ...

Genoa-Milan live dalle 15 : Gattuso si affida a Cutrone e Borini : Il girone di ritorno del Milan comincia da Genova. I rossoneri con il successo prima della pausa contro la Spal si sono portati ad un solo punto dal quarto posto della Lazio, e sono alla ricerca di...