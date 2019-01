Funerali di Sissy | la madre | “La direttrice del carcere mancherà anche stavolta?”

Sissy Trovato Mazza - rinviati i Funerali : il magistrato ha disposto l'autopsia : Sissy Trovato Mazza non ce l'ha fatta: l'agonia della 'principessa guerriera' è terminata sabato nella casa di famiglia a Taurianova, Reggio Calabria, dopo 26 mesi e mezzo di stato vegetativo. Il mistero sulla sua morte, invece, è tutt'altro che risolto. Per questa ragione, i funerali previsti oggi sono stati rinviati a data da destinarsi: il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo dell'agente di polizia penitenziaria trovata in fin di vita ...