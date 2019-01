Frasi Di Maio sulla Francia | Parigi convoca l' ambasciatore italiano

Moscovici a Di Maio - Frasi irresponsabili : Basta guardare la storia, la geografia, la cultura e l'economia per vedere che questi due Paesi sono estremamente vicini".

Pierre Moscovici demolisce Di Maio e Di Battista : "Frasi dal contenuto vuoto o irresponsabile" : Dovrebbe essere "europeisticamente" imparziale, ma ormai (come nel caso degli sconfinamenti della gendarmerie su suolo italiano) abbiamo capito come il commissario Ue Pierre Moscovici parteggi sempre e comunque per la Francia, soprattutto se può prendersela con les italiens. Così, non poteva certo t

Francia convoca l'ambasciatrice italiana dopo le Frasi di Di Maio e Di Battista : La politica francese è diventata l'obiettivo principale della propaganda del Movimento 5 Stelle. dopo le reciproche accuse tra i due Governi sulla questione migranti e sugli sconfinamenti, i 5 Stelle hanno messo in campo un atteggiamento ostile crescente nei confronti dei transalpini. Due settimane fa Di Maio ha dimostrato vicinanza e solidarietà nei confronti dei 'Gilet Gialli', offrendo loro anche la possibilità di organizzarsi utilizzando ...

Ambasciatore Italia convocato a Parigi dopo Frasi Di Maio : L'ambasciatrice d'Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese in seguito alle ultime dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio, che ieri aveva detto che "...

La Francia ha convocato l’ambasciatrice italiana per avere chiarimenti riguardo alle Frasi di Di Maio e Di Battista sul “franco CFA” : Teresa Castaldo, l’ambasciatrice italiana in Francia, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese per avere chiarimenti sulle dichiarazioni fatte dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio e da Alessandro Di Battista riguardo al “franco CFA”, la moneta francese in Africa

Parigi : «Di Maio inaccettabile». E scoppia il caso diplomatico per le Frasi sull’Africa : Il vicepremier contro Emmanuel Macron: «La Francia continua a stampare il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i migranti a Marsiglia»

Frasi Di Maio - Parigi convoca Ambasciata : 17.16 L'ambasciatore italiano a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese per le affermazioni del vice premier, Luigi Di Maio, sull'immigrazione, che hanno chiamato in causa la Francia. Fonti diplomatiche francesi hanno commentato: "Queste dichiarazioni da parte di un'Alta autorità italiana sono ostili e senza motivo, visto il partenariato della Francia e dell'Italia in seno all'Unione Europea. Vanno lette ...

‘Moneta coloniale’ - Adnkronos : “Francia ha convocato ambasciatrice italiana dopo le Frasi di Di Maio” : La Francia ha deciso di convocare l’ambasciatrice italiana a Parigi, Teresa Castaldo, dopo le parole del viecpremier Luigi Di Maio – nonché di Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone – sul franco Cfa, la ‘moneta coloniale’. Lo scrive l’Adnkronos spiegando che Castaldo è stata convocata al ministero degli Esteri francese. Parlando dei flussi migratori, il leader del M5s aveva spiegato che “ci sono ...

La Francia convoca l'ambasciatrice italiana dopo le Frasi di Di Maio sulla "moneta coloniale" : l'ambasciatrice italiana in Francia, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri d'Oltralpe. Il motivo? Le parole di Luigi Di Maio sulla "moneta coloniale". Nel corso di una delle tappe del tour elettorale, ad Avezzano il ministro dello Sviluppo economico, aveva detto: "Ci sono decine di stati africani in cui la Francia stampa una propria moneta, il franco delle colonie, e con quella moneta si finanzia il debito pubblico ...

Migranti - la Francia convoca l'ambasciatrice italiana dopo le Frasi di Di Maio : Teresa Castaldo, l'ambasciatrice d'Italia in Francia, è stata convocata al Ministero degli Affari esteri francesi a seguito degli attacchi fatti dal vicepremier M5S Luigi Di Maio a Parigi e al governo ...

Migranti - Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le Frasi di Di Maio : Il vicepremier contro Emmanuel Macron: «La Francia continua a stampare il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i Migranti a Marsiglia»