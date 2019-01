Francia offesa dall' attacco di Di Maio sulle colonie | convocato l' ambasciatore italiano

Blastingnews

: @GFI65 Non sono razzista ma la differenza tra i due sta nel fatto che uno sia cresciuto in Francia,quindi in un det… - fede_capellaro : @GFI65 Non sono razzista ma la differenza tra i due sta nel fatto che uno sia cresciuto in Francia,quindi in un det… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) L'compiuto dal Vice Ministro Luigi Di, poi ribadite da Alessandro Di Battista e dal senatore Gianluigi Paragone, alla politica coloniale francese in Africa sta rischiando di generare una crisi diplomatica con i nostri vicini di Oltralpe.Gli esponenti del Movimento Cinque Stelle hanno apertamente accusato ladi essere una delle parti in causa dell'impoverimento di parecchie nazioni del continente africano. Secondo il capo politico pentastellato esse sarebbero di fatto trattate alla stregua di moderneassoggettate tramite il Franco CFA, una valuta impiegata per finanziare il debito pubblico francese ma che indebolisce le economie locali di quegli stessi paesi dai quali partono i migranti per l'Europa....