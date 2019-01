Francia, “Dichiarazioni inaccettabili di Di Maio”, convocato ambasciatore italiano

blogitalia.news

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Le dichiarazioni di Luigi Di Maio non sono passate inosservate, larisponde e convoca l’L’ambasciatrice d’Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata al ministero degli Esteri francese dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio sulla ‘moneta coloniale’. E’ quanto apprende l’Adnkronos. Fonti del gabinetto del ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, hanno definito le dichiarazioni del vicepremier “e senza motivo”. “Il capo di gabinetto del ministro per gli Affari europei – fanno sapere le fonti citate da Europe 1 – hannol’ambasciatrice d’Italia in seguito alle frasie senza motivo pronunciate ieri dalle autorità italiane”.LEGGI ANCHE: Di Maio sfida lae Macron: “gli immigrati ve li portiamo a ...