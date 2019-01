Francia convoca l' ambasciatrice italiana | dopo le frasi di Di Maio e Di Battista

Francia - “Dichiarazioni inaccettabili di Di Maio” - convocato ambasciatore italiano : Le dichiarazioni di Luigi Di Maio non sono passate inosservate, la Francia risponde e convoca l’ ambasciatore italiano L’ambasciatrice d’Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata al ministero degli Esteri francese dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio sulla ‘moneta coloniale’. E’ quanto apprende l’Adnkronos. Fonti del gabinetto del ministro per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, hanno ...

Frasi Di Maio sulla Francia : Parigi convoca l'ambasciatore italiano : L' ambasciatore d'Italia in Francia , Teresa Castaldo, è stato convoca to al ministero degli Affari Esteri francese per un chiarimento sulle affermazioni di Luigi Di Maio , che ha accusato Parigi di "...

Francia offesa dall'attacco di Di Maio sulle colonie : convocato l'ambasciatore italiano : L'attacco compiuto dal Vice Ministro Luigi Di Maio , poi ribadite da Alessandro Di Battista e dal senatore Gianluigi Paragone, alla politica coloniale francese in Africa sta rischiando di generare una crisi diplomatica con i nostri vicini di Oltralpe. Gli esponenti del Movimento Cinque Stelle hanno apertamente accusato la Francia di essere una delle parti in causa dell'impoverimento di parecchie nazioni del continente africano. Secondo il capo ...

La Francia : parole Di Maio sul colonialismo ostili - Parigi convoca l'ambasciatore : Vanno lette in un contesto di politica interna italiana', affermano fonti diplomatiche francesi interpellate dall'agenzia Ansa a Parigi . Subito dopo l'ultima tragedia di migranti, la Francia ex ...

Francia - Macron convoca l'ambasciatrice d'Italia : irritazione per le accuse di Di Maio e Di Battista : Gli attacchi da parte di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista contro la Francia hanno scatenato l' irritazione di Parigi che ha deciso di convoca re l'ambasciatrice d'Italia , Teresa Castaldo, al ministero degli Esteri per chiarimenti. Da ormai due giorni sia il vicepremier grillino che l'ex parlamen

La Francia ha convocato l’ambasciatrice italiana per avere chiarimenti riguardo alle frasi di Di Maio e Di Battista sul “franco CFA” : Teresa Castaldo, l’ambasciatrice italiana in Francia, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese per avere chiarimenti sulle dichiarazioni fatte dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio e da Alessandro Di Battista riguardo al “franco CFA”, la moneta francese in Africa