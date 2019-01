Francesco Chiofalo | prima e dopo l' operazione | il servizio delle Iene

Le Iene - Francesco Chiofalo in lacrime per l’operazione : ‘Sedia a rotelle? Mi butto di sotto’ : Le paure, le aspettative, i tormenti di Francesco Chiofalo prima della nota operazione cui si è sottoposto per asportare chirurgicamente il tumore al cervello sono stati raccolti da Andrea Agresti in un’intervista andata in onda a Le Iene nella puntata di domenica 20 gennaio. Poche ore prima dell’intervento Lenticchio si confida con la iena rivelando come, in maniera inaspettata, da un giorno all’altro si sia trovato a fare i ...

Francesco Chiofalo a Le Iene : 'Se devo stare su una sedia a rotelle - mi uccido' : Il programma di Italia 1 "Le Iene" ha mandato in onda un servizio dedicato a Francesco Chiofalo. Gli inviati della trasmissione si sono recati all'ospedale dal ragazzo il giorno prima dell'operazione per intervistarlo e capire il suo stato d'animo. In quella circostanza, l'ex concorrente di Temptation Island ha messo in luce tutte le sue debolezze e le sue paure. Ha, infatti, rivelato: "Se devo restare su una sedia a rotelle, mi uccido dopo tre ...

Francesco Chiofalo sotto accusa dopo l'operazione : 'Vergogna - ti sei venduto a Le Iene' : Non si placano le polemiche su Francesco Chiofalo, l'ex protagonista di Temptation Island, che come ben saprete nelle scorse settimane è stato sottoposto ad una delicatissima operazione al cervello per asportare un tumore. Per fortuna tutto è andato nel verso giusto, così come ha confermato lo stesso Francesco sulla sua pagina ufficiale Instagram, ma in molti non hanno gradito l'annuncio fatto dal ragazzo in queste ore su Instagram, dove ha dato ...

Francesco Chiofalo - le prime parole dopo l’operazione : “Non muovo ancora le gambe - ma non mollo” : Francesco Chiofalo si racconta per la prima volta dopo l’operazione subita per asportare un tumore al cervello. L’ex protagonista di Temptation Island poco prima di Natale aveva confessato di aver ricevuto una terribile diagnosi. I medici gli avevano annunciato che aveva un cancro al cervello e che si sarebbe dovuto operare il prima possibile. Su Instagram, Lenticchio – così come lo chiamano i fan – aveva svelato tutto il ...

Francesco Chiofalo - sul post operazione : ‘Sono dimagrito e non cammino bene’ : Francesco Chiofalo dopo esserso sottoposto all’intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al cervello, è tornato a parlare del suo stato atttale. Attraverso un’intervista rilasciata sulla rivista Uomini e Donne Magazine il Lenticchio di Temptation Island ha raccontato la particolare situazione che sta vivendo. “Sto bene o meglio sto come uno che si è tolto un cancro di 6 centimetri. Per i risultati devono passare 15 giorni, anche se i ...

Uomini e donne - Francesco Chiofalo operato al cervello : "Dopo il tumore ho perso 10 chili - non muovo le gambe" : Come sta Francesco Chiofalo? Dopo l'intervento per rimuovere un tumore al cervello, l'ex volto noto di Uomini e donne e Temptation Island ha spiegato a Uomini e donne Magazine come procede la lenta convalescenza: "Sto come uno a cui hanno esportato un tumore di sei centimetri dalla testa. Non ho avu

Francesco Chiofalo dopo l'operazione : "Voglio riprendermi la mia vita" : Francesco Chiofalo, a pochi giorni dall'operazione al cervello per rimuovere un tumore, ha rilasciato una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine', dimostrando di essere un guerriero, pronto a lottare per ritornare alla vita di tutti i giorni: Voglio riprendermi la mia vita. Voglio rimettermi il prima possibile e tornare il Francesco di sempre. Tutta questa storia mi ha fatto diventare più serio e meno spensierato e scherzoso di ...

Francesco Chiofalo dopo l'intervento : "Mi sono guardato allo specchio e mi è venuto da piangere" : Si sta riprendendo pian piano dopo l'intervento al cervello per la rimozione di un tumore Francesco Chiofalo : il ventinovenne ha rilasciato una toccante intervista a Uomini e Donne Magazine che mette ...