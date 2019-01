Fondo Monetario Internazionale taglia stime Pil Italia a +0 | 6% nel 2019

ilfogliettone

(Di lunedì 21 gennaio 2019) L'economiana sta frenando più bruscamente del previsto e iladegua le sue previsioni, stimando che il Pil tricolore nellimiterà la sua crescita al +0,6% per poi riaccelerare al +0,9% nel 2020. Per l'anno in corso si tratta di un un taglio di ben 4 decimi di punto rispetto alle precedentistilate nel mese di ottobre dall'istituzione di Washington che ora - nella revisione del suo 'World Economic Outlook (Weo)', appena pubblicata - ha allineato le sue previsioni per l'a quelle diffuse venerdì scorso dalla Banca d'nel suo bollettino economico.Il Fmi ha anche ridotto le sue proiezioni di crescita per l'economia globale, ora pari al +3,5% per quest'anno e al +3,6% per il prossimo con una revisione rispettivamente di 2 decimi e un decimo di punto. Da segnalare anche la revisione, ancor più sostanziale, della stima di crescita ...