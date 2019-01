Fmi | l' Italia mina la crescita mondiale

Tagliate le stime di crescita dell’Italia - Matteo Salvini : “Fmi è minaccia per l’economia globale” : Il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le stime di crescita per l'economia italiana nel 2019: si passa da un'iniziale previsione del +1% all'attuale +0,6%. Matteo Salvini commenta: “Italia minaccia e rischio per l'economia globale? Piuttosto è il Fmi ad essere una minaccia per l'economia mondiale, una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti disastri".Continua a leggere

Fmi come Bankitalia : in Italia la crescita del Pil 2019 scende allo 0 - 6%. Salvini : è Fmi la minaccia : Il Fondo monetario internazionale ha tagliato di 0,4 punti percentuali rispetto ad ottobre la stima sulla crescita del Pil Italiano nel 2019 da +1% a +0,6%, in linea con quanto indicato settimana scorsa dalla Banca d'Italia, lasciando invariata la previsione di un +0,9% nel 2020. Le stime sulla crescita mondiale per il 2019 sono state ridimensionate di 0,2 punti percentuali a un +3,5%, mentre quelle sul 2020 sono state ritoccate ...

Dopo la Banca d’italia anche il Fmi taglia le stime - ora l’Italia è un peso per l’economia mondiale : Dopo la Banca d’italia è il Fondo monetario internazionale a tagliare le stime sulla crescita italiana. E lo fa in perfetta sintonia con via Nazionale. anche per i tecnici dell’istituto di Washington quest’anno il Pil salirà soltanto dello 0,6%, 0,4 punti in meno rispetto alle previsioni pubblicate a ottobre scorso. Una stima distante dall’1% progr...

