Fine riprese per Un Passo dal Cielo 5 | Rocío Muñoz Morales saluta la sua Eva | un addio o

Wonder Woman 1984 : Gal Gadot annuncia la Fine delle riprese : E grazie a tutti voi per essere i migliori fan al mondo. È per voi che mi sono sforzata ogni giorno. Sono così felice ed entusiasta, non vedo l'ora di poter condividere il film con voi nel 2020! ". ...

Julia Louis-Dreyfus dice addio a Veep dopo un anno complicato : dalla malattia alla Fine delle riprese del suo show : Un altro momento topico è arrivato nella vita di Julia Louis-Dreyfus anche se niente è paragonabile alla sofferenza dei mesi scorsi, al dramma dopo la scoperta del tumore al seno e alla forza che ci ha messo per vincere questa battaglia. L'attrice pluripremiata si avvia a chiudere un altro capitolo della sua vita, quella che per otto anni l'ha tenuto sullo schermo in Veep nei panni della combattiva, determinata e divertente Selina. Sapevamo ...

Fine riprese di Che Dio ci Aiuti 5 - su Rai Premium al via le repliche della quarta stagione in attesa dei nuovi episodi : Le riprese di Che Dio ci Aiuti 5 sono ufficialmente terminate. Lo annuncia Elena Sofia Ricci, che su Instagram ha pubblicato una foto che ritrae la sua Suor Angela nel letto insieme a Nico, interpretato da Gianmarco Saurino. Niente di malizioso tra i due, ma l'attrice romana ha voluto immortalare un momento di relax sul set per annunciare la Fine delle riprese - e l'inizio di un periodo di lungo riposo. "Eccoci qua .... siamo arrivati alla ...

Fine riprese per A mano disarmata : Si sono concluse ieri, martedì 4 dicembre, a Roma, le riprese di A mano disarmata , il film di Claudio Bonivento con Claudia Gerini tratto dall'omonimo libro autobiografico di Federica Angeli , la ...

Gomorra 4 - annunciata la Fine delle riprese : ma potrebbe esserci un'altra stagione : Gomorra, una serie televisiva, di genere criminale, italiana e ambientata a Napoli, che racconta la vita dei camorristi e delle organizzazioni criminali e diretta da Stefano Sollima, ha riscosso un clamoroso successo, già dalla prima stagione, apparsa per la prima volta nel 2014, su Sky Italia. La serie è prodotta da "Cattleya" e "Fandango" in collaborazione con "Beta Film". A marzo 2019, su Sky Atlantic, andrà in onda la quarta stagione, molto ...