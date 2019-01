Fibre | 30 grammi al giorno riducono il rischio di diabete e infarto

ilgiornale

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Aumentano il senso di sazietà, interferiscono con l'assorbimento di zuccheri e grassi, diminuiscono la risposta insulinica. Ancora stimolano la crescita di specie batteriche ad azione prebiotica, favorendo così l'equilibrio della microflora intestinale. Sono le, preziose alleate per la salute dell'organismo e contenute in generale in tutti gli alimenti di origine vegetale: farine integrali, avena, broccoli, carciofi, legumi, mandorle. Numerosi sono i benefici da esse apportati, non ultimo il minordi sviluppare malattie quali, ictus,e cancro mediante il consumo quotidiano di 30di.A confermarlo sono gli scienziati dell'Università di Otago, in Nuova Zelanda che hanno sottolineato l'importanza di incrementare l'apporto dialimentari e di sostituire i cereali raffinati con quelli integrali. Nella ricerca commissionata dall'Organizzazione ...