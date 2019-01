Farmaci Fascia C: aumenta il prezzo per quasi 800 farmaci, da ansiolitici agli antidolorifici

laragnatelanews

(Di lunedì 21 gennaio 2019)Come spesso accade con l’inizio di un nuovo anno, anche in questo 2019 sembra proprio che sarà necessario fare i conti con qualche aumento di spesa effettuato quotidianamente da milioni di famiglie. In questo caso, la questione riguarda tutti queiappartenenti allaC. Si tratta di medicinali che possono essere acquistati ina con l’obbligo di una ricetta del medico, ma non vengono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale.Ebbene, con il 2019, arriva la notizia di una modifica neldi800 di questi. Si tratta di un aumento diche riguarderà centinaia diacquistati ogni giorno da milioni di persone, e che si tradurrà in un aumento medio di€1 per ogni confezione. Questi rincari in parte sono già entrati in vigore per alcuni, ma l’adeguamento dei prezzi verrà completato entro il mese di ...