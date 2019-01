Fabrizio Corona si confida al Corriere e parla di Cialis | ' Il mio p**e non vuole pensieri'

Uomini e Donne – Chi è Valentina Anna Galli? La sexy corteggiatrice di Luigi Mastroianni che conosce Fabrizio Corona [GALLERY] : Valentina Anna Galli è una delle corteggiatrici di Luigi Mastroianni: la bella marchigiana ha catturato nelle ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne’ le attenzioni del tronista siciliano Valentina Anna Galli ha colpito Luigi Mastroianni durante le ultime registrazioni di ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima lunga esterna con il tronista, non ...

Fabrizio Corona : "Sono rifatto completamente. E prendo pillole per tutto" : "Non mi avete fatto niente" è l'autobiografia dell'ex paparazzo Fabrizio Corona, in uscita in libreria nei prossimi giorni. Al Corriere della Sera Corona ha dato qualche anticipazione e qualche dettaglio in più su cosa lo ha spinto a ripercorrere la sua vita in un libro, e cosa è andato storto in questi anni difficili. Ma dov'è nata la catena di errori che l'ha portato ad entrare ed uscire dal carcere? Secondo lui, il ...

Fabrizio Corona scatena il gossip sul tradimento di Fedez - Chiara Ferragni : 'Ma ti pare?' : Oramai da Fabrizio Corona si è sentito di tutto, a tal punto che non si è più in grado di distinguere quale sia la verità e quale invece sia la messa in scena. Nella sua ultima apparizione televisiva, avvenuta sabato pomeriggio nello studio di Verissimo, il fotografo dei VIP ha rivelato una serie di presunte verità che non sono andate a genio a molti. Tra le diverse accuse, riportate anche nel suo libro, ha parlato anche della coppia ...

Fabrizio Corona perde un dente a Verissimo - poi ammette : «Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez» : «Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez. Gli aborti naturali di Nina Moric e Belen un dolore immenso. Sono fidanzato? Sto frequentando una persona, è un pò ‘vecchia’, o meglio non ha 21 o 22 anni». Fabrizio Corona torna ospite nella puntata di oggi a Verissimo a due mesi di distanza dalla sua ultima apparizione dove raccontò nel dettaglio i litigi in diretta con Ilary Blasy al Grande Fratello Vip 2018. L’ex fotografo dei vip ...

Fabrizio Corona ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Sabato 19 Gennaio - per ben tre volte in pochi mesi : Fabrizio Corona ormai di casa a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, confessa la sua dipendenza dal denaro, dei suoi amori e del suo testamento Fabrizo Corona è oramai di casa a Verissimo. Per la terza volta in pochi mesi confessa la sua dipendenza dal denaro e di essere seguito da uno psichiatra: “In passato ho fatto uso di cocaina, ma ho smesso da tantissimo tempo. I soldi per me sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho ...

Chiara Ferragni risponde così a chi le chiede : «Ma Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi come sostiene Fabrizio Corona?» : Poteva Chiara Ferragni passare per tradita dal marito Fedez? Poteva accettare che qualcuno la considerasse "cornuta"? E da parte di Silvia Provvedi? Per di più in base a...

Fabrizio Corona e il dente perso a Verissimo : l’ex re dei paparazzi dice la sua (VIDEO) : Fabrizio Corona è uno che sa il fatto suo quando si tratta di comunicazione via social. Come ormai mezza Italia sa, l’ex re dei paparazzi ha perso un dente durante la puntata di Verissimo di sabato 19 gennaio e, come se niente fosse, si è piegato per raccoglierlo e rimetterselo in bocca, davanti a una Silvia Toffanin “scioccata”. Lui ovviamente non si è perso d’animo per questa “magra” figura e anzi, a ...

Nina Moric sexy surfista. Il lato B fa impazzire i fan - ma Fabrizio Corona spiazza tutti : Nina Moric sexy surfista in Sri Lanka, ma Fabrizio Corona spiazza tutti. La modella croata è volata nel sud-est asiatico insieme al figlio Carlos Maria e il primo scatto postato dall'isola...

Fabrizio Corona senza dente 'Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez'/ Ferragni replica - sui social è boom : Fabrizio Corona senza dente 'Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez'/ Chiara Ferragni replica, e sui social è boom di tweet

Verissimo - Fabrizio Corona smaschera Silvia Provvedi : 'Con chi mi ha tradito' - fa un nome clamoroso : Clamorosa storia di corna a Verissimo. In studio c'è Fabrizio Corona che davanti a una Silvia Toffanin senza parole rivela come Silvia Provvedi lo abbia tradito a suo tempo con Fedez , quando il ...

Verissimo - Fabrizio Corona smaschera Silvia Provvedi : "Con chi mi ha tradito" - fa un nome clamoroso : Clamorosa storia di corna a Verissimo. In studio c'è Fabrizio Corona che davanti a una Silvia Toffanin senza parole rivela come Silvia Provvedi lo abbia tradito a suo tempo con Fedez, quando il rapper era fidanzato non con Chiara Ferragni ma con Giulia Valentina. Insomma, è la tesi dell'ex re dei pa

Fabrizio Corona - incidente in tv : ha perso un dente in diretta : Fabrizio Corona, ieri 19 gennaio, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L'ex re dei paparazzi ha affrontato numerosi argomenti, anche molto intimi e privati ma, nel corso dell'intervista, qualcosa è andato storto. Corona infatti ha perso un dente in diretta mentre interloquiva amabilmente con la conduttrice. Quest'ultima è rimasta esterrefatta e l'ha invitato a uscire per ricomporsi. Corona ha svelato di frequentare una persona e di ...

Fabrizio Corona rimane senza dente durante l'intervista : imbarazzo in studio (Video) : Colpo di scena nel corso dell'intervista di Fabrizio Corona a Verissimo di Sabato, il rotocalco del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, durante il quale abbiamo visto che l'ex re dei paparazzi è rimasto senza un dente nel bel mezzo della chiacchierata con la padrona di casa. Un momento decisamente imbarazzante per Corona ma anche per la stessa Toffanin, la quale nel momento in cui si è resa conto di quello che stava accadendo, non ha ...

Fabrizio Corona : “Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez”. E mentre parla perde un dente in studio : ironia social. Intanto la Ferragni risponde : Fabrizio Corona, ospite nella puntata di Verissimo di sabato 19 gennaio, non ha avuto difficoltà a parlare di sé (il contrario sarebbe stata una notizia). Dopo aver ammesso di “aver fatto uso di cocaina” e di “aver smesso da tantissimo tempo”, ha aggiunto che per lui: “I soldi sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho guadagnati tantissimi e avere tanti soldi in tasca mi dà sicurezza, anche per questo mi sto curando, vado da uno ...