ExoMars | il modellino del prossimo rover diretto su Marte

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Misura metà della stazza deloriginale e, a differenza di questo,su, scorrazza sulla sabbia del Planetary Robotics Laboratory, una struttura dell’Agenzia spaziale europea che simula i terreni impervi del Pianeta rosso direttamente sulla Terra.Il suo nome è ExoTeR, daTesting, e il suo scopo è proprio simulare le condizioni in cui si tà iloriginale, quello che salperà nel 2020 nel corso della missione, e le sue proprietà di movimento. In particolare, gli scienziati dell’Esa stanno mettendo a punto il suo sistema per la navigazione autonoma, quello che gli consentirà di spostarsi attraverso stereocamere e altri sensori verso le mete più interessanti dal punto di vista scientifico. In questo video, ecco ilalle prese con il suo nuovo software, che non ha affatto deluso le aspettative.(Credit video: ...