Epidemia di influenza negli USA | 19 bambini morti e 3 500 ricoverati | consigliato il

(Di lunedì 21 gennaio 2019) È salito a 3.500 il numero deiper complicazioni causate dall’diche ha colpito gli USA, mentre è già a quota 19 il bilancio dei piccoli che non ce l’hanno fatta.Queste cifre sono state rese pubbliche dall’ultimo report dei CDC (Centers for Disease Control and Prevention) statunitensi, che si occupa del controllo e della prevenzione delle malattie. L’OMS stessa ha certificato che l’le si sta rapidamente diffondendo in tutto l’emisfero settentrionale: fino ad oggi in USA si contano 9,6 milioni di contagi, tra cui 114.000 casi gravi che hanno richiesto l’ospedalizzazione.“Le persone più a rischio di sviluppare complicanze”, spiegano i CDC, “sono gli over 65, le donne incinte e isotto i 5 anni, e in particolare sotto i 2 anni”.“Per i bimbi ...