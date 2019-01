Ennesimo selfie killer | si fa foto dalla scogliera | 20enne cade e muore

ilgiornale

: e invece ci toccherà vedere l'ennesimo selfie c/felpetta e la solita storiella sulla pacchia... - _branzo_ : e invece ci toccherà vedere l'ennesimo selfie c/felpetta e la solita storiella sulla pacchia... - max1969s : @GiuseppeConteIT @luigidimaio @matteosalvinimi Questo è l'ennesimo governo che non prevede politiche, economiche e… - giannilbello : @ClaudioDeglinn2 Ma cosa vuoi dire a questa mummia robotizzata.Posso dirti e garantirti che salvinaccio non é quell… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Voleva scattarsi un famigeratodi Moher, in Irlanda, ma è precipitato ed è morto sul colpo. È la tragica morte di unindiano, in visita in una delle attrazioni turistiche più importanti del Paese, avvenuta il 4 gennaio scorso.Secondo quanto riportato dai media inglesi, il ragazzo sarebbe scivolato proprio mentre si scattava l'autoscatto. Molti sono i testimoni presenti al momento dell"incidente: alcuni di loro hanno dichiarato di aver visto il ragazzo scivolare mentre tentava di scattarsi un. Un portavoce delle autorità locali, in merito all'accaduto, ha dichiarato: "L'allarme è stato lanciato dopo le 15, quando un uomo è stato vistore dagli scogli".Il corpo del giovane stato recuperatoguardia costiera di Doolin: è stata aperta un'inchiesta per verificare l'accaduto. Già nel giugno 2007, un ragazzo ungherese di 20 anni aveva perso la vita ...