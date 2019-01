Energia | ENEA firma contratto di assistenza tecnica all’Algeria da 8 | 2 milioni per

meteoweb.eu

(Di lunedì 21 gennaio 2019) L’fornirà servizi dinei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica in Algeria, quale membro del partenariato vincitore della gara bandita nel 2017 da EuropeAid, alla quale hanno partecipato 15 raggruppamenti. Ilè statoto il 10 gennaio scorso dall’Agenzia, insieme agli altri 3 partner, il Centro nazionale per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica della Grecia (CRES), Allplan GmbH, società austriaca di consulenza specializzata sui temi dell’efficienza energetica, ambiente e servizi di costruzione, e la società belga IBF International Consulting NV. Le attività si svilupperanno nell’arco di un triennio per un controvalore di 8,2di euro.“Il contributosarà incentrato sul trasferimento di know how e di competenze anche in termini di legislazione e normativa di settore, per favorire lo sviluppo di ...