Elezioni suppletive Sardegna 2019 | risultati e affluenza | chi ha vinto

Elezioni suppletive Sardegna - astensione da record : vince il centrosinistra - eletto Andrea Frailis : Le Elezioni suppletive per un collegio della Camera dei deputati che si sono svolte in Sardegna, per sostituire il dimissionario del M5s Andrea Mura, hanno visto prevalere il candidato del centrosinistra, Andrea Frailis. Da sottolineare il dato sull'astensione da record: ha votato solamente il 15% degli aventi diritto.Continua a leggere

Elezioni suppletive Sardegna - seggio al candidato di centrosinistra Andrea Frailis : affluenza crollata al 15% : È il candidato del centrosinistra Andrea Frailis a vincere le Elezioni suppletive in Sardegna per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera, dopo le dimissioni di Andrea Mura, espulso dal M5S per le troppe assenze. Frailis, classe 1956, giornalista dell’emittente Videolina, a scrutinio ultimato ha ottenuto il 40,46% delle preferenze. Secondo il pentastellato Luca Caschili con il 28,92%, terza la candidata del centrodestra (Lega, Fi, Fdi) ...

