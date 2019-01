Elezioni suppletive in Sardegna | crolla l' affluenza | vota il 15%

Cagliari - Elezioni suppletive : vince a sorpresa il centrosinistra - arretrano M5S e Cdx : Si sono concluse da poche ore le operazioni di spoglio per le elezioni suppletive che si sono tenute ieri, dalle 7 alle 23, a Cagliari e in altri comuni del Cagliaritano. I risultati elettorali, infatti, sono ufficiali. A sorpresa, a vincere è stato il candidato del centrosinistra, il giornalista Andrea Frailis, che ha conquistato il seggio a Montecitorio. Ricordiamo che quest’ultimo risultava vacante a causa delle dimissioni del deputato del ...

Elezioni suppletive a Cagliari - centrosinistra in vantaggio : Con oltre la meta' delle sezioni scrutinate, 179 su 305 il candidato del centrosinistra, il giornalista Andrea Frailis, e' in vantaggio sugli altri tre sfidanti per il seggio della Camera nel collegio uninominale di Cagliari, con il 42,4% delle preferenze. Segue il candidato del Movimento Cinquestelle Luca Caschili con il 27,7%, quindi la candidata del centrodestra - con la ritrovata alleanza Lega-Fi - Daniela Noli, con il 26,8. Chiude in quarta ...

Camera dei Deputati - come si vota alle Elezioni Suppletive/ Cagliari - chi ha diritto di voto alle urne : Elezioni Suppletive della Camera dei Deputati, come si vota nel collegio uninominale 01 - Cagliari XXVI Circoscrizione Sardegna: candidati e diritto voto

Sardegna - Elezioni suppletive : per Berlusconi campagna di due giorni : Inizierà giovedì alle 12, da Quartu Sant'Elena, la due giorni in Sardegna di Silvio Berlusconi, in vista del voto per le suppletive nel collegio uninominale di Cagliari per la Camera di domenica 20 ...