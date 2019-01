Elezioni 2019 | la proposta socio-culturale del programma elettorale della Sinistra

Elezioni - ecco dove e quando si vota nel 2019 : Nel 2019 saranno ben nove gli appuntamenti elettorali. Ma dove e per cosa si vota? In questo speciale tutte le indicazioni...

Elezioni suppletive Sardegna 2019 : risultati e affluenza - chi ha vinto : Elezioni suppletive Sardegna 2019: risultati e affluenza, chi ha vinto Alle Elezioni suppletive di Cagliari, il centrosinistra ha sfilato un seggio al M5S, dopo le dimissioni del deputato Andrea Mura, espulso dal Movimento 5 Stelle dopo le polemiche sulle sue assenze alla Camera. La maggioranza dei voti è andata dunque al deputato di centrosinistra Andrea Failis, che ha superato l’avversario pentastellato Luca Caschili e la candidata di ...

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : sondaggi - liste e candidati consiglieri : Elezioni regionali Abruzzo 2019: sondaggi, liste e candidati consiglieri candidati Elezioni regionali Abruzzo 2019 Domenica 10 febbraio 2019 si terranno le Elezioni regionali in Abruzzo. Seggi aperti dalle 7 alle 23 per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il prossimo Governatore. Agli aventi diritto verrà consegnato una scheda di colore verde con cui si potrà indicare il candidato Presidente, una delle liste a lui collegate – ...

Industria - crollo produzione “è problema europeo. La causa? L’incertezza - che tra Elezioni - Brexit e dazi resta tale nel 2019” : Il crollo della produzione Industriale è la spia di “un problema che investe tutta l’Europa, non solo l’Italia che comunque ha i suoi”. E la causa principale, partendo dalle guerre commerciali tra Usa e Cina per finire alla Brexit e alle prossime elezioni Europee, è “l’incertezza”. Un'”incertezza normativa che frena gli investimenti e che resterà tale anche nel 2019“, spiega a ...

SElezioni Minimo Teatro Festival - MTF - 2019 : mille euro in palio : ... MTF, , il Festival nazionale di Teatro che si svolge a Palermo e raccoglie opere e artisti da tutto il territorio nazionale per cinque giorni di danza, Teatro, spettacoli e workshop. Sul sito del ...

Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna il 23 gennaio 2019 - come partecipare alle sElezioni per l’evento : Circa due settimane prima del compleanno dell'artista, si terrà il Nono incontro di Vasco Rossi col fan club a Bologna: mentre è impegnato con i lavori in studio alla ricerca della "scaletta perfetta" per il nuovo tour negli stadi, il rocker incontrerà nuovamente il suo pubblico e in particolare gli iscritti al fan club per il raduno che si terrà il 23 gennaio 2019 nel capoluogo emiliano. Un incontro intitolato La verità, come il nuovo ...

Sondaggio - Elezioni europee 2019 : Lega al 31 - 7 per cento batte il M5s fermo al 27 - 2 : L'ondata leghista travolge tutti anche in vista delle elezioni europee. Secondo il Sondaggio pubblicato sul sito politico.eu e ripreso da ItaliaOggi, la Lega di Matteo Salvini è data come primo partito, con il 31,7 per cento dei voti validi e 27 eurodeputati, contro gli appena cinque che aveva otten

Assunzioni Poste Italiane 2019 in tutta Italia : domanda e requisiti per le sElezioni : Nuove Assunzioni in Poste Italiane per il 2019. L’azienda ha attivato un maxi recruiting per nuove figure da inquadrare come postini con contratto a tempo determinato, anche questa volta per esigenze di personale aggiuntivo previsto per i prossimi mesi. Le nuove Assunzioni interesseranno, in particolar modo, la prossima stagione primaverile, durante la quale sono previsti picchi di lavoro e, in parallelo, esigenze di maggiore personale atto a ...

Scatta l'ACI Rally Italia Talent 2019 : il calendario delle sElezioni. La Suzuki Swift Sport auto ufficiale : ... in alcuni casi questa selezione ha anche portato bene, come nel caso di Andrea Dalmazzini che vinse nel 2015 e da quel momento incominciò la propria carriera nel mondo Rally di casa nostra , quest'...

Chi vincerà la Champions? E gli Oscar? O le Elezioni europee? 10 pronostici sul 2019 : Spettacoli e finanza, elezioni e sport: le risposte delle firme del Corriere ad alcuni interrogativi che ci aspettano nei prossimi mesi

Banche centrali - Elezioni e rallentamento economico : i rischi del 2019 sui mercati : ... ma secondo Abn Amro nel semestre di chiusura dell'anno il governatore Jerome Powell potrebbe sospendere le strette monetarie per evitare di raffreddare troppo l'economia. In Natixis Investment ...