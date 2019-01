Ecco le prime immagini concept del controller di Mad Box

Ecco le prime immagini del controller di Mad Box : Slightly Mad Studios lo studio di Project CARS, anche se in futuro potremo accostare a questo nome anche quello di Mad Box, la console su cui gli stessi sviluppatori sono al lavoro.Come riporta WCCFtech, Il CEO Ian Bell ha condiviso delle nuove immagini nelle quali possiamo vedere quello che potrebbe essere il potenziale controller della console. Bell ha inoltre parlato delle funzionalità online di Mad Box, affermando che non solo giocare online ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : vincono le prime Brescia e Pro REcco. Sorprese Trieste e Lazio - sofferenza Sport Management : La prima giornata di ritorno del massimo campionato italiano di Pallanuoto riserva due Sorprese: la Lazio batte l’Ortigia per 9-8 al termine di una gara tiratissima, e il Trieste supera il Quinto per 10-9. Accarezza il colpaccio la Roma, che esce sconfitta 9-8 dalla trasferta a Busto Arsizio contro la Sport Management, terza forza del torneo. vincono facilmente le due di testa, con la Pro Recco che asfalta 16-3 il Bogliasco nel derby e il ...

Sanremo : Ecco le prime pagelle senza voti - per quelli aspettiamo il Festival : Nek - Mi farò trovare pronto Me lo ricordo Nek, quando faceva belle canzoni pop. Sono un uomo di una certa età ma fortunatamente ho ancora una buona memoria. Spero non abbastanza buona sul breve. Scherzi a parte, Nek continua il suo percorso nell'electropop, virando decisamente sulla dance. Il mondo è bello perché è vario. Nino D'Angelo e Livio Cori - Un'altra luce Una canzone di Fish cantata da Nino D'Angelo era, sulla carta, qualcosa di ...

Francesco Chiofalo - l’intervento è andato bene : Ecco le prime notizie dall’ospedale! : Buone notizie per i fan di Francesco Chiofalo che in queste ore hanno seguito con apprensione lo stato di salute dell’ex concorrente di Temptation Island. La delicata operazione a cui è stato sottoposto per l’asportazione... L'articolo Francesco Chiofalo, l’intervento è andato bene: ecco le prime notizie dall’ospedale! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Scuola - da oggi il via le iscrizioni alle prime classi : si ha tempo fino al 31 gennaio. Ecco come fare : tempo di iscrizioni al nuovo anno scolastico per le famiglie italiane. Dalle otto di stamattina fino al 31 gennaio sarà possibile scegliere la Scuola sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Un’operazione che interessa circa 1,5 milioni di studenti dei diversi ordini di Scuola e che il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha voluto anticipare per far partire prima la macchina delle operazioni necessarie a portare in cattedra tutti i docenti ...

Ces 2019 - Ecco le prime novità : LynqCrosshelmetVelco JaxjoxNomadplugMui Drinkshift HupnosJdEllcie Healthy VoloUlloCompozCocktail di ghiaccioWhillNeutrogenaSpheroWilkinson'sBeelifeMoonaMeersens DuoR-PurB'Safe Las Vegas – Quattromila espositori e 180mila visitatori attesi. Sono questi i numeri mostruosi del Consumer Electronic Show 2019 (Ces) di Las Vegas, che si aprirà ufficialmente il giorno 8 gennaio. In attesa delle presentazioni dei big come Lg, Samsung e Sony, è ...

Ecco le prime immagini di Game of Thrones 8 e Watchmen : Durante la notte dei Golden Globe 2019, gli appassionati di serie tv hanno ricevuto una bella sorpresa. Come da tradizione, infatti, Hbo ha diffuso un promo dei titoli che animeranno il suo palinsesto nei prossimi dodici mesi. E nella pur breve clip i più attenti hanno potuto cogliere le immagini mai viste prime di serie attesissime come Watchmen, ma anche un incontro fatidico che sarà cruciale nell’ottava e ultima stagione di Game of ...

Ecco Amazfit Bip 2 e Amazfit Cor 2 nelle prime foto dal vivo : Amazfit Bip 2 e Amazfit Cor 2, le nuove generazioni degli apprezzati wearable di Huami, sono stati avvistati nelle prime presunte foto dal vivo. L'articolo Ecco Amazfit Bip 2 e Amazfit Cor 2 nelle prime foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Gomorra - il 29 marzo arriva la quarta stagione. Ecco il teaser con le prime immagini dei nuovi episodi : Ha finalmente una data l’arrivo su Sky Atlantic, in esclusiva per l’Italia, dell’attesissima quarta stagione di Gomorra, la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film. I nuovi 12 episodi debutteranno il 29 marzo, come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione. Il serratissimo teaser riprende proprio da dove si era chiusa la terza stagione ...

Impresa NASA - Ecco le prime storiche immagini di “Ultima Thule” : l’oggetto più misterioso dello Spazio sembra un Pupazzo di Neve e scatena l’ironia del web [GALLERY] : 1/8 ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT : Ecco le sfide di gennaio! Prime 2 card disponibili! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco le sfide di gennaio! Prime 2 card disponibili! proviene da I ...

Astronomia : arriva il picco delle prime stelle cadenti del 2019 - Ecco come ammirare le Quadrantidi : Il 2019 inizia con le stelle cadenti di gennaio, lo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi in quanto sembrano sembrano irradiarsi a poca distanza dalla costellazione del Boote: il loro nome deriva da quello del Quadrante Murale, un’obsoleta costellazione cancellata dalle carte celesti e che si trovava tra le costellazioni di Ercole, Drago, Orsa Maggiore e Boote. Il picco è atteso tra il 3 ed il 4 gennaio, ed in genere ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT : Ecco le sfide di gennaio! Prime 2 card disponibili! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambia giocatori di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai però scegliere in che […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco le sfide di gennaio! Prime 2 card disponibili! proviene ...

Terremoto a Catania - il premier Conte 'Ecco 10 milioni per le prime attività di soccorso' : 'Il governo ha dato risposta immediata per #Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. Siamo vicini, in modo concreto,...