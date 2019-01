È stato venduto il murale di Banksy comparso a Natale in Galles

Rapito - forse venduto dallo statoLa scomoda storia di Davide Cervia : Era il 12 settembre del 1990. Quel giorno sparì nel nulla Davide Cervia, militare esperto di guerra elettronica. Da allora non si hanno più sue notizie. Una cosa è certa: è stato Rapito, forse venduto a uno Stato straniero Segui su affaritaliani.it

Chiara Ferragni - il documentario vuole essere un colossal ma non è stato ancora venduto : Chiara Ferragni Tutti ne parlano, ma per ora non c’è. Il documentario su Chiara Ferragni, infatti, è ancora in corso di realizzazione e, di questo passo, diventerà probabilmente un colossal. Un Ben Hur glitterato, di certo griffatissimo, con la cabina armadio al posto della sala di montaggio. Un po’ di ironia ci sia consentita, visto che per il momento possiamo solo fantasticare sui contenuti, per i quali – stando a quanto si ...

Chiara Ferragni - il documentario vuole essere un colossal ma non è stato ancora venduto : Chiara Ferragni Tutti ne parlano, ma per ora non c’è. Il documentario su Chiara Ferragni, infatti, è ancora in corso di realizzazione e, di questo passo, diventerà probabilmente un colossal. Un Ben Hur glitterato, di certo griffatissimo, con la cabina armadio al posto della sala di montaggio. Un po’ di ironia ci sia consentita, visto che per il momento possiamo solo fantasticare sui contenuti, per i quali – stando a quanto si ...

Secondo SuperData PlayStation VR è stato l'headset VR più venduto dell'anno : L'eccellente supporto di Sony per PlayStation VR, che include giochi come Astro Bot, sembra aver iniziato a dare i suoi frutti. SuperData riporta in un tweet che PlayStation VR è stato l'headset VR più venduto in tutto il mondo nel 2018, con 1,3 milioni di unità piazzate.Battuto, quindi, Oculus Go che è arrivato Secondo con 1,1 milioni, e Samsung Gear VR, che è arrivato terzo con 600.000 unità vendute, stando alla segnalazione di Gamingbolt. ...

Il Palermo è stato venduto ma non si conoscono i nomi degli acquirenti : E’ giallo a Palermo. Il club di calcio è stato venduto ma non si conoscono i nomi dei nuovi proprietari.

Nintendo Switch è stato il prodotto gaming più venduto durante il Cyber Monday : Nintendo Switch è stato il prodotto gaming più venduto durante il breve periodo del Cyber ​​Monday, come segnala Nintendoenthusiast.Il Cyber ​​Monday è la seconda giornata di shopping più vicina al Black Friday. I rivenditori di tutto il mondo offrono fantastiche offerte per i consumatori e, a quanto pare, un articolo che un sacco di gente prenderà per Natale quest'anno è uno Switch. Secondo Adobe Insights, Nintendo ...

Il Palermo Calcio è stato venduto - ma non si sa a chi : Con un comunicato pubblicato giovedì mattina sul proprio sito, il Palermo Calcio ha reso noto il passaggio di proprietà della squadra a un fondo acquirente il cui nome ancora non si conosce. Il comunicato dice che “verrà reso noto fra

Si chiama Miyamoto ed è stato arrestato per aver venduto SNES Classic Mini moddati : Come riporta Nintendolife, un uomo di 39 anni è stato arrestato in Giappone dalla polizia per aver venduto Super Famicom Classic Mini moddati (SNES Classic Mini) a tre persone in aste online. Secondo un report di Asahi tramite Nintendo Soup, l'uomo ha aggiunto un totale di cinque giochi a ciascuno dei sistemi modificati e li ha poi rivenduti per circa 61.500 yen. Uno dei giochi sui sistemi era Super Mario Bros.Il trentanovenne non deve ...

Un uomo giapponese di nome Miyamoto è stato arrestato per aver venduto SNES Classic Mini moddati : Come riporta Nintendolife, un uomo di 39 anni è stato arrestato in Giappone dalla polizia per aver venduto Super Famicom Classic Mini moddati (SNES Classic Mini) a tre persone in aste online. Secondo un report di Asahi tramite Nintendo Soup, l'uomo ha aggiunto un totale di cinque giochi a ciascuno dei sistemi modificati e li ha poi rivenduti per circa 61.500 yen. Uno dei giochi sui sistemi era Super Mario Bros.Il trentanovenne non deve ...