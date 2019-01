È morto Armin Loacker | addio al re dei Wafer

ilgiornale

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Èa Bolzano, 78 anni, erede della famosa azienda fondata dal padre Alfons nel 1925. A darne notizia è stata Rai Alto Adige, luogo della sede della storica azienda."Conperdiamo uno dei pionieri della nostra economia. Negli anni '60 è entrato nell'impresa del padre Alfons e assieme ai suoi fratelli l'ha trasformata da piccola pasticceria in un'azienda di successo a livello internazionale", ha precisato Federico Giudiceandrea, presidente di Assoimprenditori Alto Adige. A lui e ai suoi fratelli viene riconosciuto il merito di aver portato in vetta la ditta di biscotti, facendo di"uno dei marchi altoatesini più conosciuti e un ambasciatore del made in Alto Adige in tutto il mondo". Il re deiha sempre sostenuto e rispettato l'idea che"un prodotto naturale si produce in un ambiente naturale. Abbiamo quindi bisogno di aria sana, acqua pulita e ...