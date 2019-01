Due navi in fiamme vicino alla Crimea | almeno nove morti

Due navi in fiamme nelle acque dello Stretto di Kerch : almeno 9 morti : RT, citando fonti russe, rende noto che sono divampati incendi su due navi nelle acque dello Stretto di Kerch, che separa la Crimea dalla Russia. Su una delle due imbarcazioni, in particolare, si sarebbe verificata un’esplosione che avrebbe provocato l’incendio. Le fiamme si sarebbero poi propagate alla seconda nave. A bordo, su ciascuna nave, 17 e 14 uomini, tra cui cittadini turchi e indiani. Vi sarebbero almeno 9 ...

Navigator primi precari : "Co.co.co. per Due anni". Parla Pasquale Tridico : I Navigator "avranno un contratto di collaborazione per due anni ma c'è l'impegno del governo a stabilizzarli, ci sono i soldi e si dovrà procedere. Il co.Co.Co è più veloce" dice Pasquale Tridico Parlando della differenza con i contratti a tempo, "ci sono vincoli meno stringenti". Coloro i quali saranno chiamati a guidare i disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza a trovare una nuova occupazione ...

Google rimuove Due app che distribuivano malware - ma si scorda di falsi navigatori GPS : Google rimuove dal Play Store due applicazioni che distribuivano malware bancario, ma non si accorge di alcune false applicazioni GPS. L'articolo Google rimuove due app che distribuivano malware, ma si scorda di falsi navigatori GPS proviene da TuttoAndroid.

Fincantieri : Due nuove navi per Oceania Cruises : Fincantieri e il gruppo americano Norwegian Cruise Line Holdings Ltd hanno firmato un contratto per la costruzione di due nuove navi da crociera di nuova concezione destinate al brand Oceania Cruises, ...

Il caso delle Due navi che non vuole nessuno potrebbe risolversi oggi : Lo scrivono diversi giornali citando le trattative fra Malta e alcuni stati europei, fra cui l'Italia, per accogliere i 49 migranti a bordo

Reddito - 250 milioni per assumere i "navigator". Servono Due piattaforme informatiche. Prelievi con la nuova Card Rdc : Rep Via alle pensioni a Quota 100 e al Reddito di cittadinanza. Ma l'assegno per i disoccupati si restringerà se dovessero finire le risorse di VALENTINA CONTE

Reddito di cittadinanza : 250 milioni in Due anni per i 'navigator' - Fonti Palazzo Chigi : 'Platea di 5 milioni di persone' : Nella bozza del decreto legge sul Reddito cittadinanza e quota 100 sono previsti fondi per potenziare la figura dei "navigator". "Una spesa nel limite di 250 milioni nel 2019-2020 per la ...

Salvini : non cedo a ricatti - le Due navi sbarchino a Malta : Roma, 5 gen., askanews, - 'Non cediamo ai ricatti' mentre l'Europa 'tace' con un atteggiamento 'vergognoso'. Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, ribadisce in un post su Facebook la ...

Di maio : Due navi ai confini dell’Europa. Ancora una volta solo l’Italia viene chiamata in causa : Di maio dal suo profilo Facebook manda un messaggio forte al resto d’europa su come viene gestita l’immigrazione sui mari europei. Due navi ai confini dell’Europa. Ancora una volta solo l’Italia viene chiamata in causa. Malta non fa attraccare le imbarcazioni nonostante siano nelle loro acque territoriali a un miglio dalla costa. Tutta l’Europa se ne frega. Non possiamo continuare a cedere a questo ricatto. Ma per ...

Sea Watch : Due navi di aiuti salpano da Malta. De Magistris : Napoli porto aperto : Missione partita, per portare viveri e rifornimenti all'imbarcazione che da tre giorni staziona a 4 miglia dalla costa maltese senza poter entrare in porto. Il sindaco di Napoli: nessuna ordinanza ha ...

Migranti - Sea Watch3 da 14 giorni in attesa di un porto : Due navi delle ong portano rifornimenti : Due navi delle ong Sea Watch e Mediterranea sono partite questa mattina, in missione congiunta, con due imbarcazioni da Malta per portare rifornimenti alla nave "che ormai da 14 giorni attende l'assegnazione di un porto sicuro per le 32 persone, donne, uomini e bambini, salvate nel Mediterraneo centrale il 22 dicembre".Continua a leggere

Weekly Post #3 – Le Due navi che non vuole nessuno : Perché succedono periodicamente casi come quello della Sea Watch 3 e Sea-Eye, spiegato nella terza puntata del podcast settimanale del Post

La situazione delle Due navi che non vuole nessuno è ancora bloccata : Malta ha concesso l'ingresso nelle sue acque territoriali ma solo per ripararsi dalle onde: a bordo da giorni ci sono 49 persone

Marina militare : altre Due navi radiate dal naviglio : altre due navi della Marina militare sono state radiate dal quadro del naviglio militare dello Stato: si tratta dell’ex dragamine Mitilo e del rimorchiatore d’altura Prometeo. Nave Mitilo, varata l’8 giugno 1957, è stata impiegata prevalentemente per attività di pattugliamento e bonifica da minacce subacquee all’ingresso dei porti. Nell’ultima fase della sua vita operativa, assieme alle altre unita’ della ...